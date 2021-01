Les piles bouton, également appelées piles bouton ou piles bouton, sont extrêmement dangereuses pour les enfants si elles sont avalées et peuvent être trouvées dans les jouets, les télécommandes, les clés de voiture, les cartes de voeux musicales et les petits appareils électroniques tels que les calculatrices et les balances.

Bien qu’un enfant ne puisse pas s’étouffer, s’il n’est pas détecté, les piles peuvent gravement endommager le système gastro-intestinal. Lorsqu’il est combiné avec de la salive, le courant électrique de la batterie produit de la soude caustique qui brûle dans la gorge ou l’estomac et peut causer des dommages supplémentaires à d’autres organes internes. Que dois-je faire si mon enfant avale une pile bouton? Si votre enfant avale une pile bouton, consultez immédiatement un médecin. N’oubliez pas que la salive de leur corps réagira avec la batterie et que le temps est donc essentiel dans ces cas.