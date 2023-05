Un enfant d’un an mort et 23 disparus après l’attaque d’un hippopotame du Malawi

Un enfant d’un an est mort et 23 personnes sont portées disparues ou craignent la mort après qu’un hippopotame a chargé et chaviré un canot sur une rivière du sud du Malawi, ont annoncé mardi les autorités.

Le long canoë en bois transportait 37 personnes à travers le fleuve Shire en route vers le Mozambique voisin lorsqu’il a été touché par l’hippopotame dans le district de Nsanje lundi.

La police malawienne a secouru 13 personnes avec l’aide du personnel du Programme alimentaire mondial qui travaillait dans la région et a fourni des bateaux pour l’opération de sauvetage, a déclaré le commissaire de police du district de Nsanje, Dominic Mwandira.

On craignait que les personnes ne soient mortes car les recherches duraient depuis plus de 24 heures, a déclaré la porte-parole de la police, Agnes Zalakoma.

Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a envoyé sur les lieux le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Abida Mia. Elle a dit que les habitants lui avaient dit que les hippopotames causaient souvent des problèmes dans la région et qu’ils voulaient que les autorités déplacent certains des animaux.