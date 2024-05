Un enfant du Ghana établit un record du monde en tant que plus jeune artiste masculin. Sa mère dit qu’il adore les couleurs

ACCRA, Ghana (AP) — Rencontrez Ace-Liam Ankrah, un enfant ghanéen qui a établi le record du plus jeune artiste masculin au monde.

Sa mère, Chantelle Kukua Eghan, raconte que tout a commencé par accident lorsque son fils, alors âgé de 6 mois, a découvert ses peintures acryliques.

Eghan, artiste et fondatrice d’Arts and Cocktails Studio, un bar qui propose des cours de peinture dans la capitale du Ghana, Accra, a déclaré qu’elle cherchait un moyen d’occuper son garçon tout en travaillant sur ses propres peintures.

Ace-Liam Nana Sam Ankrah, qui aura deux ans en juillet, peint au milieu de ses propres œuvres d’art dans la galerie d’art de sa mère à Accra, Ghana, le lundi 27 mai 2024. (AP Photo/Misper Apawu)

« J’ai étalé une toile sur le sol et j’y ai ajouté de la peinture, puis en rampant, il a fini par étaler toutes les couleurs sur la toile », a-t-elle déclaré.

Et c’est ainsi qu’est née sa première œuvre, « The Crawl », a déclaré Eghan, 25 ans, à l’Associated Press.

Après cela et sous l’impulsion de sa mère, Ace-Liam a continué à peindre.

Eghan a décidé de postuler pour le record en juin dernier. En novembre, le Guinness World Records lui a dit que pour battre un précédent record, son fils devait exposer et vendre des peintures.

Elle a organisé la première exposition d’Ace-Liam au Musée des sciences et technologies d’Accra en janvier, où neuf de ses dix pièces répertoriées ont été vendues. Elle a refusé de dire à quel prix les tableaux se sont vendus.

Chantelle Kuukua Eghan, 25 ans, donne de la peinture à son fils Ace-Liam Nana Sam Ankrah, qui aura deux ans en juillet, dans la galerie d’art de sa mère à Accra, Ghana, le lundi 27 mai 2024. (AP Photo/Misper Apawu)

Ils étaient en route.

Alors, Le Guinness World Records a confirmé le record dans un communiqué et a déclaré la semaine dernière qu’« à l’âge de 1 an 152 jours, le petit Ace-Liam Nana Sam Ankrah du Ghana est le plus jeune artiste masculin du monde ».

Guinness World Records n’a pas immédiatement répondu à une question d’Associated Press concernant le précédent plus jeune détenteur du record d’artiste masculin.

Le record du plus jeune artiste du monde est actuellement détenu par l’Indien Arushi Bhatnagar. Elle a fait sa première exposition à l’âge de 11 mois et a vendu son premier tableau pour 5 000 roupies (60 $) en 2003.

Aujourd’hui, Ace-Liam, qui aura 2 ans en juillet, aime toujours peindre et accompagne avec impatience sa maman dans son atelier, où un coin a été aménagé rien que pour lui. Il peint parfois en seulement cinq minutes, revenant à la même toile au fil des jours, explique Eghan.

Ace-Liam Nana Sam Ankrah, qui aura deux ans en juillet, montre ses tubes de peinture dans la galerie d’art de sa mère à Accra, Ghana, le lundi 27 mai 2024. (AP Photo/Misper Apawu)

Ace-Liam Nana Sam Ankrah, qui aura deux ans en juillet, montre ses mains pleines de peinture dans la galerie d’art de sa mère à Accra, Ghana, le lundi 27 mai 2024. (AP Photo/Misper Apawu)

Les œuvres d’Ace-Liam Nana Sam Ankrah, qui aura deux ans en juillet, sont exposées dans la galerie d’art de sa mère à Accra, Ghana, le lundi 27 mai 2024. (AP Photo/Misper Apawu)

Récemment, il a couru avec enthousiasme dans le studio, avec des explosions d’énergie typiques des garçons de son âge. Mais il a également été très concentré pendant près d’une heure en peignant – choisissant le vert, le jaune et le bleu pour son dernier travail en cours et frottant les couleurs de peinture sur la toile avec ses petits doigts.

Eghan affirme que le fait de devenir détenteur d’un record du monde n’a pas changé leur vie. Elle ne vendra pas « The Crawl » mais prévoit de le garder dans la famille.

Elle a ajouté qu’elle espère que l’attention médiatique autour de son garçon pourra encourager et inspirer d’autres parents à découvrir et à nourrir les talents de leurs enfants.

« Il peint, grandit et joue tout au long du processus », dit-elle.

___

Actualités AP Afrique : https://apnews.com/hub/africa