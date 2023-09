Un enfant disparu retrouvé endormi dans les bois avec un chien de la famille « comme oreiller » tandis que l’autre « la gardait en sécurité » | Actualités américaines

Une fillette de deux ans disparue, perdue dans les bois près de chez elle, a été retrouvée endormie sur l’un des deux chiens de sa famille comme un oreiller en fourrure – tandis que l’autre « la gardait en sécurité ».

Sa disparition a déclenché une chasse majeure, avec des drones et des chiens policiers se joignant à la police et aux résidents locaux pour fouiller la zone boisée isolée de la péninsule supérieure du Michigan, aux États-Unis.

Elle s’était éloignée de chez elle avec deux chiens de la famille avant d’être retrouvée avec eux deux, a indiqué la police d’État.

« Elle s’est allongée et a utilisé l’un des chiens comme oreiller, et l’autre chien s’est couché juste à côté d’elle et l’a gardée en sécurité », a déclaré le lieutenant Mark Giannunzio.

« C’est une histoire vraiment remarquable. »

La police a été appelée mercredi vers 20 heures. Un local qui s’était joint aux recherches a trouvé la jeune fille vers minuit, à environ cinq kilomètres de son domicile.

M. Giannunzio a déclaré que la jeune fille avait été examinée par le personnel médical et semblait en bonne santé.