2020 nous a peut-être tous déçus, mais cela s’est avéré être une meilleure année pour un Britannique, qui a finalement retrouvé son fils de 2 ans disparu. Emmanuel Biendarra, le tout-petit fils du Britannique Benjamin Biendarra et de la femme allemande Kristina Nobis, a disparu en décembre 2019.

Benjamin et Kristina sont un couple séparé et au moment où Emmanuel a disparu, il vivait avec son père dans le comté de Kent en Grande-Bretagne. Selon un BBC rapport, Kristina, 34 ans, devait passer le week-end avec son fils dans un hôtel à Tunbridge Wells le 1er décembre 2019, lorsque la mère et le fils ont disparu. Selon un juge de la High Court Family Division du Royaume-Uni, Emmanuel a été retrouvé en Allemagne cette semaine et a été renvoyé dans le pays de son père.

Un rapport précédent avait mentionné que la police britannique avait supposé qu’Emmanuel était en Europe centrale, car Kristina est connue pour avoir des liens dans des pays comme l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne. Le père d’Emmanuel était agité après la disparition de son fils et un BBC Le rapport le cite en disant qu’on ne peut pas décrire le niveau de douleur, lorsque leur enfant disparaît soudainement. Cependant, Benjamin n’a pas encore retrouvé son fils.

Le rapport mentionnait que l’affaire avait atteint l’une des plus hautes juridictions du Royaume-Uni, où au début du mois, le juge Peel avait déclaré qu’il était très préoccupé par le bien-être d’Emmanuel car cela faisait plus d’un an que le tout-petit avait disparu. Le juge avait demandé au public d’aider d’urgence la fouille de l’enfant de deux ans. Le père d’Emmanuel, Benjamin, a également appelé le public à contacter les autorités s’ils repéraient son fils ou son ex-épouse et a juré qu’il donnerait tout pour le récupérer et qu’il poursuivrait sa recherche.

Un rapport de Gardien plus tôt cette année, a révélé que le nombre de cas de traite d’enfants avait grimpé en flèche au Royaume-Uni. Les enfants qui ont été victimes de la traite vivaient principalement dans des garderies d’enfants au Royaume-Uni et étaient des adolescents. Le rapport mentionnait comment les gangs criminels ciblaient les jeunes enfants et, dans un cas, un jeune de 15 ans dans une famille d’accueil faisait partie de ceux qui étaient approchés par des «groupes d’hommes».

Les enfants ont été invités à livrer des colis contenant de la drogue ou d’autres objets illicites en échange de petites sommes d’argent. Le rapport indique que la cause de l’augmentation de ces cas peut être dirigée vers la décision du gouvernement britannique de réduire la protection des jeunes au milieu coronavirus restrictions cette année.