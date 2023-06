Un enfant décédé en détention s’est vu refuser une ambulance à plusieurs reprises, selon les autorités frontalières américaines

Le personnel médical de la US Border Patrol a refusé d’examiner le dossier d’une fillette de huit ans atteinte d’une maladie cardiaque chronique et d’un trouble sanguin rare avant qu’elle ne semble avoir une crise et décède le neuvième jour de sa garde à vue, selon une enquête interne.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré que les parents de l’enfant avaient partagé les antécédents médicaux avec les autorités le 10 mai, un jour après l’arrestation de la famille.

Mais une infirmière praticienne a refusé d’examiner les documents concernant la jeune fille le jour de son décès, a déclaré le Bureau de la responsabilité professionnelle du CBP dans sa déclaration initiale jeudi sur le décès du 17 mai. L’infirmière praticienne a déclaré avoir refusé trois ou quatre demandes d’ambulance de la part de la mère de la jeune fille.

Anadith Tanay Reyes Alvarez, dont les parents sont honduriens, est née au Panama avec une cardiopathie congénitale. Elle a subi une intervention chirurgicale il y a trois ans que sa mère, Mabel Alvarez Benedicks, a qualifiée de réussie lors d’une interview du 19 mai avec l’Associated Press.

Un jour avant sa mort, Anadith a montré une fièvre de 40,5 ° C, selon le rapport du CBP.

Système de surveillance inopérant

Un système de vidéosurveillance de la station de Harlingen, au Texas, était hors service depuis le 13 avril, une violation de la loi fédérale qui empêchait la collecte de preuves, selon le Bureau de la responsabilité professionnelle. Le système a été signalé pour réparation mais n’a été réparé que le 23 mai, six jours après la mort de la jeune fille.

Le rapport composé d’entretiens avec des agents de la patrouille frontalière et du personnel médical sous contrat soulève une foule de questions nouvelles et troublantes sur ce qui s’est passé pendant les neuf jours de détention de la jeune fille, qui ont dépassé la limite de 72 heures de l’agence.

Les demandeurs d’asile attendent que les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis leur permettent d’entrer dans le pays au port de passage de San Ysidro entrant à San Diego, vu de Tijuana, dans l’État de Basse-Californie, au Mexique, le 31 mai. (AFP via Getty Images)

Les enquêteurs n’ont fourni aucune explication sur les décisions prises par le personnel médical.

« Malgré l’état de la jeune fille, les inquiétudes de sa mère et la série de traitements nécessaires pour gérer son état, le personnel médical sous contrat ne l’a pas transférée dans un hôpital pour des soins de niveau supérieur », a déclaré le Bureau de la responsabilité professionnelle.

Troy Miller, commissaire par intérim du CBP, a déclaré que l’enquête initiale « fournit de nouvelles informations importantes sur cette mort tragique » et il a réaffirmé les mesures récentes, y compris un examen de tous les cas « médicalement fragiles » en détention pour s’assurer qu’ils sont hors de détention dès que possible.

« [This death] était une tragédie profondément bouleversante et inacceptable. Nous pouvons – et nous ferons – faire mieux pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré Miller.

Mort « évitable » : pédiatre

L’enfant a reçu un diagnostic de grippe le 14 mai dans un centre de détention temporaire à Donna, au Texas, et a été transféré avec sa famille à Harlingen. Le personnel a eu environ neuf rencontres avec Anadith et sa mère au cours des quatre jours suivants au sujet de problèmes tels qu’une forte fièvre, des symptômes de grippe, des nausées et des difficultés respiratoires. Elle a reçu des médicaments, une compresse froide et une douche froide, selon le Bureau de la responsabilité professionnelle.

Le Dr Paul H. Wise, professeur de pédiatrie à l’Université de Stanford qui était dans le sud du Texas la semaine dernière pour examiner les circonstances entourant ce qu’il a qualifié de décès « évitable », a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune hésitation à envoyer des enfants malades à l’hôpital, en particulier ceux qui souffrent de maladies chroniques.

La mère d’Anadith a déclaré à l’AP qu’elle avait informé le personnel de l’état de son enfant, qui comprenait l’anémie falciforme, et avait demandé à plusieurs reprises une assistance médicale et une ambulance pour emmener sa fille à l’hôpital, mais les demandes ont été refusées jusqu’à ce que son enfant tombe inconscient.

REGARDER l De nombreux défis frontaliers subsistent quelques jours seulement après la fin des restrictions pandémiques : Services tendus à la frontière américano-mexicaine Le chaos à la frontière américano-mexicaine que certains craignaient ne s’est pas matérialisé avec l’expiration de la politique d’immigration de l’ère pandémique connue sous le nom de Titre 42. La politique qui l’a remplacée a laissé des centaines de migrants en attente d’entrer, remplissant rapidement les abris d’urgence.

Anadith est entrée à Brownsville, au Texas, avec ses parents et ses deux frères et sœurs aînés le 9 mai, lorsque les passages illégaux quotidiens ont dépassé les 10 000 alors que les migrants cherchaient à vaincre la fin des restrictions du titre 42 liées à la pandémie sur la demande d’asile.

La durée moyenne de détention a diminué de plus de moitié pour les familles en deux semaines, a déclaré Miller, alors que les États-Unis sont aux prises avec la vague de migrants et les nouvelles politiques en matière d’asile.

Les plaintes concernant les applications continuent

Les autorités américaines ont élargi jeudi les créneaux horaires pour demander l’asile aux points de passage terrestres avec le Mexique via une application mobile pour la deuxième fois en moins d’un mois, cherchant à dissiper les doutes sur le fait que ce n’est pas une option viable. Il y a désormais 1 250 rendez-vous quotidiens à huit points de passage terrestres via l’application, contre 1 000 auparavant et 740 début mai.

L’augmentation « reflète notre engagement à continuer d’élargir les options légales pour les migrants », a déclaré Blas Nuñez-Neto, secrétaire adjoint du Département de la sécurité intérieure pour la politique des frontières et de l’immigration. « Nous continuerons d’étendre les rendez-vous à la frontière dans la mesure où nos opérations le permettent en termes de capacité. »

Après la fin des restrictions d’asile liées à la pandémie le 11 mai, l’administration Biden a poursuivi son approche de la carotte et du bâton à la frontière, introduisant une interdiction générale de l’asile pour les personnes qui traversent d’autres pays, comme le Mexique, et entrent illégalement aux États-Unis. .

Les autorités américaines tentent de canaliser les gens vers des « voies légales » comme CBP One et la libération conditionnelle pour jusqu’à 30 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens qui postulent en ligne avec un sponsor financier et arrivent par avion. CBP One est destiné aux personnes de toutes nationalités qui postulent dans le centre, le nord et le nord du Mexique et entrent par voie terrestre.

Comme ça arrive6:37Les migrants pleins d’espoir alors que les États-Unis mettent fin au titre 42, déclare un travailleur humanitaire. Mais beaucoup seront encore refoulés Le travailleur humanitaire migrant Enrique Valenzuela tente d’avertir les personnes qui traversent la frontière américaine à Juarez, au Mexique, qu’elles ont peu de chances d’obtenir l’asile de l’autre côté.

Beatriz Melchor, 47 ans, a déclaré qu’elle attendrait de voir si la dernière augmentation avait un impact. Elle a essayé l’application pendant environ six semaines avec son mari et son fils et a déclaré que les changements annoncés début mai n’avaient produit aucun avantage notable. Les changements comprenaient l’octroi d’une priorité plus élevée aux demandeurs d’asile qui ont essayé l’application le plus longtemps et la mise à disposition de rendez-vous tout au long de la journée au lieu de tous à la fois, ce qui a créé des ruées folles.

« Nous avons plus d’un mois pour essayer et il y a des gens ici neuf jours, quatre jours, et ils obtiennent leurs rendez-vous », a-t-elle déclaré.