Un enfant décède à la crèche alors que l’établissement est fermé d’urgence en raison de « préoccupations en matière de protection »

Une crèche a été fermée en raison de « problèmes de protection » après le décès d’un enfant.

Ofsted a confirmé qu’il avait fermé Jelly Beans Day Nursery à Ashford, dans le Kent, après qu’un enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital en cas d’urgence médicale.

Ofsted a confirmé qu’il avait fermé la pépinière Jelly Beans à Ashford, Kent Crédit : Google

Les patrons de la garderie ont écrit un courriel aux parents expliquant que le jeune enfant était décédé des suites d’un « besoin médical soudain et très inattendu » – ajoutant que la cause du décès était inconnue.

L’e-mail ajoutait que le personnel était « directement impliqué dans l’assistance » aux soins médicaux de l’enfant.

La directrice de la pépinière, Debbie Alcock, a écrit dans l’e-mail: « Vous savez que la semaine dernière, jeudi, nous avons dû demander aux services d’urgence de se rendre à la pépinière en raison d’un besoin médical soudain et très inattendu.

« À l’heure actuelle, nous n’en connaissons pas la cause.

« Moi-même et certains membres de mon personnel avons été directement impliqués dans l’assistance et en raison de la nécessité de la confidentialité et du respect des parents, nous ne pouvons toujours pas vous donner plus d’informations et en fait, nous n’avons pas été mis à jour nous-mêmes.

« Ofsted a pris la décision de suspendre notre inscription.

« Cela signifie que nous ne pouvons prendre soin d’aucun enfant tant que la suspension est en place. »

Un porte-parole de l’Ofsted a déclaré: « Nous avons suspendu l’enregistrement de la pépinière en raison de graves problèmes de sauvegarde. Elle restera fermée pendant que les enquêtes se poursuivent. »

Le décès est survenu cinq ans après qu’un enfant en bas âge a reçu une surdose de médicaments sur ordonnance à la garderie.

À la suite de cet incident, l’Ofsted a abaissé sa note de « bon » à « insuffisant ».

Une inspection en 2018 a rétabli sa note à « bon ».

RCH Care Homes n’a pas encore commenté la fermeture de la garderie.