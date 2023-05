Un enfant de Vernon découvre le troisième billet Golden Valley Vonka – il en reste deux

Trois est un chiffre porte-bonheur pour un bambin de Vernon.

Wes Kendall, trois ans, était allé à Butcher Boys avec sa mère, Richelle, et son père, Nathan, le jeudi 4 mai – date d’accouchement réelle du jeune Wes, mais il est arrivé plus tôt que prévu – et s’est si bien comporté à l’épicerie , maman lui a acheté une paire de tablettes de chocolat Valley Vonka comme gâterie.

Les bars Valley Vonka, une création de Cotton’s Chocolates au centre-ville de Vernon, sont le point central d’une collecte de fonds Morning Star appelée Valley Vonka and the Hot Chocolates Factory, qui s’inspire du légendaire roman de Roald Dahl de 1964, Charlie and the Chocolate Factory.

L’histoire parle d’un propriétaire excentrique d’usine de bonbons nommé Willy Wonka qui a placé cinq tickets d’or dans ses célèbres barres de chocolat Wonka dans le monde entier. Cinq chanceux qui trouveront les billets d’or auront droit à une visite de l’usine.

Le Morning Star a fait fabriquer 2 500 barres Valley Vonka, qui seront vendues dans des points de vente sélectionnés pour 5 $ chacune, les profits étant reversés à Jumpstart, l’organisme de bienfaisance de Canadian Tire qui permet aux enfants d’accéder aux sports et aux loisirs sans barrières.

Richelle Kendall a acheté à Wes une paire de barres Valley Vonka chez Butcher Boys pour être bon.

Sur le chemin du retour, par une chaleur de 32°C, maman a mis les barres entre deux pastèques pour les garder au frais. Quand ils sont rentrés à la maison, Wes a eu sa friandise et maman, sur un coup de tête, a décidé de faire rouler la vidéo sur son téléphone.

À l’intérieur de l’un des deux bars se trouvait un billet Golden Valley Vonka, le troisième des cinq à trouver dans la promotion. Le jeune Wes pouvait à peine contenir son enthousiasme.

« Il était plus excité pour le chocolat », a dit Richelle en riant, qui aimait l’idée d’aider les jeunes de la région à faire du sport grâce à Bon départ.

Wes rejoint Mike Manka, directeur financier de Vernon Nissan, et Liz Dandeneault, résidente de Vernon, en tant que détenteurs de billets d’or. Eux, ainsi que les deux autres trouveurs de billets, seront invités à une soirée spéciale au Towne Theatre le mercredi 17 mai, où les cinq gagnants découvriront lequel des cinq grands prix ils ont gagné.

L’événement sera suivi d’une projection spéciale de Willy Wonka et la chocolaterie, le film hollywoodien original de 1971 (un remake mettant en vedette Johnny Depp dans le rôle de Wonka sorti en 2005 sous le nom de Charlie et la chocolaterie).

Les cinq grands prix comprennent :

1. Un ensemble de patio extérieur de Canadian Tire (valeur de 1 300$);

2. Cartes-cadeaux de Tim Hortons d’une valeur de 1 200 $;

3. Laissez-passer familial d’un an à n’importe quel centre récréatif de la Ville de Vernon (valeur de 1 500 $);

4. Laissez-passer de golf Spallumcheen Golf and Country Club (valeur de 1 500 $);

5. Forfait cinéma Vernon Towne Theatre (valeur de 1 500 $).

Le prix du Towne Theatre comprendra une affiche de film encadrée (valeur de 200 $), une adhésion au Towne Theatre, qui vous permet d’obtenir des prix réduits pour n’importe quel spectacle (valeur de 50 $), 12 bons Night at the Towne qui consistent en deux entrées, un grand pop-corn , deux boissons moyennes et une grande friandise (valeur de 35$).

Il y aura également des bons de restaurant d’une valeur de 800 $, pour un large choix de restaurants locaux.

Des barres de chocolat sont disponibles à la vente chez The Morning Star (vendant également des barres pour le sponsor Center Stage Performing Arts Academy), Vernon Nissan, Printech, Butcher Boys et Canadian Tire jusqu’au 12 mai ou jusqu’à épuisement des stocks.

