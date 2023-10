Un enfant de six ans meurt dans un crime de haine présumé à Chicago ce week-end – Twitchy

Le samedi matin 14 octobre 2023, un garçon de six ans nommé Wadea Al-Fayoume et sa mère Hanaan Shahin, 32 ans, ont été poignardés à leur domicile, apparemment par leur propriétaire dont les motivations semblent avoir été inspirées par les forces israéliennes. Le conflit palestinien et les menaces d’une « journée mondiale du jihad » que le chef du Hamas a réclamée depuis le Qatar. Malheureusement, le petit garçon a succombé à ses blessures et a été déclaré mort à l’hôpital.

Un homme a poignardé à mort un enfant et a grièvement blessé une femme dans la banlieue sud samedi matin parce qu’elle était musulmane, a annoncé dimanche le bureau du shérif du comté de Will. https://t.co/gQKd8T8l4b – ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 15 octobre 2023

ABC7 Chicago rapporte que le suspect est Joseph M. Czuba, 71 ans.

Lorsque les adjoints du bureau du shérif du comté de Will et les agents du service de police de Plainfield sont arrivés, ils ont trouvé un suspect de 71 ans assis debout sur le sol, près de l’allée de la maison. Il avait une coupure au front et a ensuite été transporté vers un hôpital local.

Le jeune Wadea aurait été poignardé 26 fois et sa mère plus d’une douzaine de fois. Shahin a rapporté que Czuba l’avait confrontée avant l’attaque, étrangement en colère contre elle à cause de l’escalade du conflit en Israël et à Gaza. L’épouse de Czuba a également rapporté aux autorités qu’il lui avait dit qu’il voulait expulser la famille et qu’il « pensait qu’ils étaient en danger et que Shahin allait appeler ses amis ou sa famille palestiniens pour leur faire du mal ».

Naturellement, les utilisateurs de Twitter/X ont trouvé quelque chose sur lequel se regrouper dans cette attaque insensée et vicieuse.

C’est absolument horrible ! Aucune personne ayant une âme ne peut justifier ce meurtre – nous ne devons tolérer aucun crime de haine – l’islamophobie ou l’antisémitisme. J’ai le cœur brisé par la perte de cet enfant et d’autres enfants qui meurent inutilement à cause de ce conflit. https://t.co/ZhLyUrVL0E -Ken Martin (@kenmartin73) 16 octobre 2023

Je suis dégoûté par cet horrible crime de haine violent qui a visé une mère et son enfant innocents de l’Illinois parce qu’ils sont musulmans. Je condamne le meurtre barbare et de sang-froid de Wadea Al-Fayoume, six ans, et j’espère que cet agresseur fanatique sera traduit en justice. https://t.co/mc8EOkMeoE – Tammy Duckworth (@SenDuckworth) 16 octobre 2023

Cette attaque sectaire et insensée qui a coûté la vie à un enfant et placé sa mère dans un état critique est ignoble. La haine n’a pas de foyer dans l’Illinois. Mon cœur va à la famille de Wadea Al-Fayoume et mes pensées vont à sa mère alors qu’elle se rétablit. https://t.co/X9dEHv7xOL – Représentant Sean Casten (@RepCasten) 16 octobre 2023

Nous convenons que des enfants innocents assassinés par des peurs irrationnelles dues à leur appartenance ethnique ou religieuse sont absolument odieux. Nous ne pouvons pas condamner assez fermement ce qui a été fait à ce petit garçon. Ce qui rend la situation encore plus déchirante, c’est que le père du garçon a déclaré que Czuba lui apporterait des jouets. Il lui a même construit une cabane dans les arbres et lui a permis de nager dans une piscine de fortune.

Je suis tellement contente que le meurtrier soit en détention. J’ai le cœur brisé par les vies qu’il a détruites. – Susan Bender Phelps Childcare 4 All 🇺🇸🏳️‍🌈🇺🇦 (@OdysseyMentor) 16 octobre 2023

En tant que juif et partisan d’Israël, je condamne cet horrible acte de violence islamophobe contre un enfant innocent. Voir? Il n’est pas difficile de condamner le mal. Vous avez juste besoin d’être un être humain normal. — (((Mon univers juif))) 🇮🇱 (@Monunivers juif) 16 octobre 2023

C’est aussi simple que cela.

Naturellement, de nombreux utilisateurs ont également blâmé nos dirigeants gouvernementaux et les médias pour avoir diffusé une « propagande haineuse », et certains ont même fait des comparaisons avec les sentiments anti-musulmans que nous avons constatés après le 11 septembre.

En Amérique, à l’heure actuelle, on nous fait avaler un discours très fort et unilatéral. Une situation qui me rappelle beaucoup la rhétorique terroriste de l’après-11 septembre. C’est quelque chose qui me dérange personnellement et que je trouve très inquiétant en raison de la façon dont cela a enhardi auparavant… -Dilley (@DilleyCouture) 15 octobre 2023

Le texte intégral des messages de Dilley se lit comme suit :

En Amérique, à l’heure actuelle, on nous fait avaler un discours très fort et unilatéral. Une situation qui me rappelle beaucoup la rhétorique terroriste de l’après-11 septembre. C’est quelque chose qui me dérange personnellement et que je trouve très inquiétant en raison de la façon dont cela a enhardi auparavant une population haineuse. Nous avons besoin de clarté morale et de pensée critique, c’est vraiment triste

L’extrémisme de droite et la haine, alimentés par les sites médiatiques de propagande. Nourrir des mensonges sur des groupes de personnes à des imbéciles faibles d’esprit qui choisissent de ne pas en savoir plus. Il doit y avoir un moyen de mettre fin à cette perpétuation d’une haine fondée sur le mensonge. Dégoûtant. – Les mathématiques, c’est la vie☮️ (@MathisLife12) 16 octobre 2023

Peu importe où vous en êtes, ce petit garçon devrait être encore en vie aujourd’hui.

Il semblerait que ses derniers mots à sa mère aient été « Maman, je vais bien ». Nos cœurs et nos prières ici à Twitchy vont à ce petit garçon, à sa famille et à ses amis.

