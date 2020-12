George Johnson, un enfant de six ans de Wilton, Connecticut (États-Unis) a dépensé environ 16000 dollars (environ 11,80 lakh) de la carte de crédit de sa mère sur Apple App Store pour son jeu vidéo préféré, Sonic Forces sur iPad. Oui, George, six ans, a accumulé plus de 16 000 $ de frais sur sa mère, la carte de crédit de Jessica Johnson, alors qu’il faisait du shopping sur son iPad. Selon un rapport du New York Post, le joueur de six ans a acheté des boosters supplémentaires pour son jeu, en commençant par Red Rings (1,99 $) et en passant à Gold Rings d’une valeur de 99,99 $, permettant à George d’accéder à de nouveaux personnages et à plus de vitesse. , dépensant des centaines de dollars à la fois.

Ces achats ont été effectués par la fillette de six ans au cours du mois de juillet et sont passés inaperçus par Johnson (mère) jusqu’au 9 juillet, date à laquelle elle a vu 25 charges sur sa carte de crédit totalisant 2500 $ (environ 180 000 Rs). Johnson a découvert qu’Apple et PayPal retiraient des sommes importantes de son compte Chase. Elle a supposé qu’il s’agissait d’une fraude et a contacté la banque. « La façon dont les frais sont regroupés a rendu la tâche presque impossible [to figure out that] ils provenaient d’un jeu », a-t-elle déclaré dans le New York Post. Ne connaissant pas les dépenses de son fils, Johnson a déposé une plainte pour fraude lorsque sa facture a atteint 16 293,10 $ (11,99 lakh par conversion directe), mais ce n’est que En octobre, on lui a dit que les accusations étaient bien les siennes et qu’elle devait contacter Apple pour la même chose.

En contactant Apple, elle a réalisé que c’était son enfant de six ans qui avait fait une frénésie de dépenses sur son jeu iPad préféré. Le rapport du New York Post a déclaré qu’elle avait parcouru une liste enterrée de toutes les accusations. « Tu ne saurais pas comment [find] sans que quelqu’un vous dirige », a déclaré Johnson. De plus, elle a déclaré qu’Apple ne pouvait pas aider car ils n’avaient pas été contactés dans les 60 jours suivant les accusations. Elle a dit qu’elle n’avait pas appelé alors parce que Chase lui avait dit que c’était un fraude probable – Apple et PayPal sont les principaux accusations de fraude.

La femme a admis qu’elle n’avait mis aucun paramètre préventif sur son compte, car elle ne les connaissait pas. «De toute évidence, si j’avais su qu’il y avait un cadre pour cela, je n’aurais pas permis à mon enfant de 6 ans de payer près de 20 000 $ de frais pour des bagues en or virtuelles», dit-elle. Lorsqu’il a été confronté à sa mère, George, âgé de six ans, aurait déclaré: «Eh bien, je vous rembourserai, maman».

Cependant, Jessica blâme Apple et les concepteurs de jeux. Elle dit que ces jeux sont conçus pour être prédateurs et inciter les enfants à acheter des choses. En blâmant Apple, elle a déclaré que son fils ne comprenait pas que l’argent était réel. « Comment pourrait-il? Il joue à un jeu de dessin animé dans un monde dont il sait qu’il n’est pas réel. Pourquoi cet argent serait-il réel pour lui? Cela nécessiterait un grand saut cognitif. »