Un enfant de six ans a les deux pieds coupés dans un accident de ceinture de sécurité

La police de l’État de Virginie a lancé un appel au soutien du public après que la fille d’un soldat de l’État a perdu ses deux pieds dans un « terrible accident » impliquant une ceinture de sécurité.

Aubrey Scaletta, âgé de six ans, jouait avec une sangle à cliquet sur le siège passager d’une camionnette le 17 mai lorsqu’une extrémité de la sangle est sortie par la fenêtre et s’est enroulée autour de l’arbre de transmission.

L’autre extrémité de la sangle s’est enroulée autour des pieds d’Aubrey, la tirant presque par la fenêtre, a déclaré la Virginia State Police Association (VSPA) dans un communiqué. La sangle s’est rapidement resserrée, lui sectionnant les deux pieds.

Aubrey a été transportée par avion à l’hôpital où elle a subi une intervention chirurgicale de six heures alors que les médecins tentaient de rattacher ses pieds amputés.

« Les deux pieds semblent recevoir une bonne circulation sanguine après avoir été remis en place, et depuis ce matin, les médecins ont retiré le ventilateur », ont déclaré les autorités de la VSPA à 10 News.

Aubrey est la fille du soldat d’État Daniel Scaletta, a déclaré l’association de police, ajoutant qu' »Aubrey, la sœur d’Aubrey et les parents d’Aubrey ont beaucoup de mal à faire face à cette douloureuse tragédie ».

« Les blessures sont horribles et douloureuses pour toutes les personnes impliquées », a déclaré la déclaration de VSPA, alors qu’elle appelait les membres du public à faire un don à son fonds de secours d’urgence pour soutenir la famille et aider à payer le traitement d’Aubrey.

« Il y a pas mal d’autres interventions chirurgicales qui devront être complétées avec le rattachement de ses tendons et des greffes de peau dans un proche avenir », a déclaré la VSPA.

Dans une mise à jour sur Facebook publiée jeudi, la mère d’Aubrey, Lauren Wensel Scaletta, a déclaré que l’enfant avait été retiré du ventilateur et respirait par lui-même.

Elle a dit que la famille espérait qu’Aubrey serait transférée de l’unité de soins intensifs à l’étage pédiatrique au cours du week-end.

« Cela a été à la fois les jours les plus longs et les plus courts de notre vie », a écrit Mme Wensel Scaletta.

« Nous avons retenu notre souffle et nous nous sommes déplacés d’heure en heure la plupart du temps où nous avons été à l’USIP. Tout le monde a fait de son mieux pour prendre soin de notre fille et nous ne pouvions pas imaginer être ailleurs.”

La prochaine intervention chirurgicale d’Aubrey sur ses jambes pour des greffes de peau est prévue pour le 9 juin et elle pourra probablement quitter l’hôpital d’ici la fin juin dans un fauteuil roulant avec un support de jambe surélevé.

Après avoir quitté l’hôpital, elle suivra une thérapie physique à domicile. « Puisqu’elle est si jeune, cela se fera sur un plan patient / domicile au lieu d’un centre de réadaptation », a déclaré Mme Wensel Scaletta.

L’objectif est de la faire marcher avec des bretelles et des déambulateurs d’ici Noël, a-t-elle déclaré, ajoutant que même si « nous réalisons que ces choses ne sont pas garanties, c’était agréable d’entendre ce qui pourrait l’être ».

«Aubrey est un cookie difficile et nous suivons son exemple du mieux que nous pouvons. Ma princesse monstre est une telle guerrière.

En plus de l’appel aux dons au fonds VSPA, une page GoFundMe distincte créée pour Aubrey a déjà recueilli 50 000 $.