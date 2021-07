Un enfant de sept ans devient le plus jeune à donner une conférence TED et s’exprime sur le développement de l’enfant

Molly Wright, sept ans, est devenue la plus jeune personne à prononcer une conférence TED, et sur le développement de l’enfant, rien de moins. Molly, du Queensland australien, a parlé des « choses puissantes » que les adultes peuvent faire pour transformer les enfants en adultes en bonne santé. Elle a déclaré que chaque enfant peut s’épanouir avant l’âge de cinq ans, avec l’aide et les mesures sages des adultes dans leur vie. .

« Et si je vous disais qu’un jeu de coucou pourrait changer le monde ? », a demandé Molly à des centaines de personnes. « Mon discours d’aujourd’hui porte sur des choses puissantes que vous, les adultes, pouvez faire pour nous façonner en tant qu’enfants. et les adultes que nous devenons. Comment le sais-je ? Parce que mes parents et mon entourage les ont fait, tôt et souvent », a-t-elle poursuivi.

Molly a emmené Ari, un an, et son père Amarjot pour illustrer son propos. « Je sais que tous les enfants n’ont pas autant de chance – certains de mes amis, certains enfants de mon école, beaucoup dans le monde – et j’aimerais vraiment aider à changer cela », a-t-elle déclaré.

Démontrant avec des vidéos personnelles d’Ari et de ses parents, Molly a poursuivi en expliquant comment le cerveau des enfants grandit très vite au cours des sept premières années de leur vie, à la fin desquelles ils atteignent le stade de quatre-vingt-dix pour cent d’un cerveau adulte. Elle a expliqué comment l’enfant d’un an est passé d’un bébé qui ne faisait pas grand-chose à un tout-petit qui rit et gloussant. Molly a discuté des cinq grandes façons dont les adultes peuvent aider à façonner les enfants. Les cinq points étaient : se connecter, parler, jouer, une maison et une communauté saines. Ari et son père ont joué à un jeu d’imitation pour élucider, selon les termes de Molly, comment de tels jeux peuvent déclencher « l’imagination et l’empathie ».

Elle a utilisé le jeu de coucou comme un moyen pour les parents et les adultes de s’engager avec les enfants, leur enseignant ainsi des compétences de vie importantes sans lesquelles ils pourraient avoir des difficultés plus tard dans leur vie. Molly a simplifié le concept scientifique de « servir et retourner », en disant que cela signifie essentiellement « se connecter, parler et jouer avec nous ».

Selon un rapport de Times Now, Molly a été suggérée pour la conférence TED par « Thrive for Five », une organisation dirigée par l’ancien Premier ministre australien Jay Weatherill.

