Un enfant de New York tué par un radiateur défectueux a fait ses premiers pas la veille

L’enfant de Brooklyn qui a été brûlé vif par un radiateur défectueux dans l’appartement familial de Midwood a fait ses premiers pas dans la vie un jour plus tôt, selon sa tante en deuil, qui a déclaré que la famille brisée n’avait « aucune intention » de revenir un jour à cette situation tragique. à nouveau à la maison.

Benjamin Kuravsky, onze mois, a été tué vendredi après avoir subi de graves brûlures causées par un radiateur défectueux qui déversait de la vapeur dans une chambre où il dormait, selon sa tante Natalie Akselrod et les autorités.

“Nous avons des images de lui faisant ses premiers pas un jour avant que cette horrible tragédie ne se produise”, a déclaré samedi Akselrod, 47 ans, depuis son domicile de Fair Lawn, dans le New Jersey.

La famille est complètement détruite par la mort insensée du petit Benjamin, poursuit-elle.

« Ils sont brisés – nous sommes tous brisés », a-t-elle déclaré à propos de ses parents, de son frère Alexander Kuravsky et de sa femme Bessie. « Je ne comprends pas comment nous allons récupérer – ni moi, ni Alex, ni sa femme, ni ses parents, ni les enfants. Nous ne pouvons pas. Cela n’a pas de sens. »

Elle a ajouté : « Leurs affaires sont toujours là. Ils n’ont pas l’intention d’y retourner.

Les policiers ont répondu à un appel à l’aide au 911 à l’appartement peu après 6 heures du matin vendredi et ont trouvé le bébé de 11 mois inconscient dans une chambre, souffrant de graves brûlures et ne répondant pas, ont indiqué les autorités. Il a été transporté au centre médical Maimonides où son décès a été constaté.

Les sœurs jumelles de Benjamin, Ruchami et Hadassah, âgées d’un mois, se trouvaient également dans la maison au moment de l’incident, et leur mère Bessie nourrissait l’une d’elles dans une autre chambre lorsqu’elle a entendu un bruit fort provenant de l’autre pièce.

“Je ne dis pas que le propriétaire l’a délibérément provoqué, mais c’est un vieux bâtiment, et les radiateurs fonctionnent toujours mal et font toujours des bruits bizarres, et c’est inacceptable”, a déclaré Akselrod à propos de l’homme de quatre ans, presque centenaire. bâtiment en brique d’un étage sur la 14e rue Est, près de l’avenue J.

“C’était le meurtre d’un bébé”, a-t-elle déclaré en colère. « Qu’un bébé soit cuit à la vapeur vivant dans sa chambre est inacceptable. »

Une enquête a révélé que la fuite s’était produite parce qu’un raccord de raccord à un radiateur était déconnecté, libérant de la vapeur dans la chambre, selon le département des bâtiments de la ville.

En conséquence, l’agence a émis une « cessation d’utilisation » pour la chaudière du bâtiment et a ordonné au propriétaire de réparer le radiateur qui fuyait.

L’enquête se poursuit et le propriétaire Ruvin Itskovich pourrait faire face à des mesures coercitives et à des sanctions supplémentaires.

Itskovich, dont l’entité RPDG LLC est répertoriée dans les registres de propriété comme propriétaire de l’immeuble, n’a pas renvoyé de messages.

« Le propriétaire n’était même pas sur place », a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il leur devait au moins une comparution et une expression de condoléances, mais cela ne s’est pas produit”, a déclaré Akselrod.

Akselrod a déclaré qu’elle prévoyait d’aider à superviser tout éventuel litige contre le propriétaire.

Les blessures liées à la chaleur de la vapeur sont rares dans la Big Apple.

En 2016, deux jeunes sœurs ont succombé à d’odieuses brûlures causées par un radiateur défectueux dans un complexe d’habitations temporaires du Bronx pour sans-abri.