Un enfant de neuf ans tombe malade à cause du virus Powassan, une maladie rare transmise par les tiques

Avec l’expansion géographique des populations de tiques au Canada, la revue médicale indique que les médecins doivent être attentifs aux patients présentant des symptômes d’encéphalite

Un avertissement a été émis concernant une maladie rare appelée virus Powassan après qu’un garçon de neuf ans soit tombé malade à la suite d’un voyage de camping dans le nord de l’Ontario.

Le virus Powassan peut être transmis à l’homme par la morsure d’une tique à pattes noires, ou de la tique de la marmotte ou de la tique de l’écureuil, moins courante, a déclaré Santé publique OntarioLe virus a été découvert pour la première fois à Powassan, en Ontario, dans les années 1950.

La plupart des personnes infectées sont asymptomatiques ; cependant, les personnes infectées peuvent présenter des symptômes légers à graves tels que de la fièvre, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une faiblesse ou des douleurs musculaires et articulaires.

Une maladie grave peut entraîner une méningite et/ou une encéphalite dont les symptômes peuvent inclure confusion, perte de coordination, difficulté à parler, paralysie, convulsions ou coma.

La dernière édition du Journal de l’Association médicale canadienne (CMAJ.ca) présente une étude de cas sur un garçon de neuf ans, par ailleurs en bonne santé, qui s’est présenté au service des urgences d’un hôpital de l’Ontario en juillet.

L’enfant présentait depuis un jour de la fièvre, une raideur de la nuque et des maux de tête.

Cela fait suite à un voyage de camping qu’il a effectué la semaine précédente dans le nord de l’Ontario.

Il n’y avait pas d’éruption cutanée. Il n’y avait pas de problèmes gastro-intestinaux. Des échantillons de sang ont été prélevés et de nombreux tests ont suivi. Bien qu’une méningite ait été suspectée, ce n’était pas le cas.

De nombreux autres troubles suspects ont été examinés et écartés, et l’état du garçon s’est aggravé. La maladie de Lyme a également été écartée.

« Le troisième jour de son admission à l’hôpital, le patient a été transféré à l’unité de soins intensifs pédiatriques de notre hôpital de soins tertiaires, car son niveau de conscience se détériorait. À l’examen, il semblait malade, avec une tension artérielle de 137/61 mm Hg, une fréquence cardiaque de 41 battements/min et une température de 38,3°C », indique le rapport.

Alors que les tests se poursuivaient, le garçon continuait d’avoir de la fièvre et des maux de tête, selon le rapport.

Les médecins ont même envoyé des échantillons de sérologie d’arbovirus au laboratoire de santé publique de l’Ontario, mais les résultats n’ont été obtenus qu’après la sortie du patient.

« Étant donné les inquiétudes concernant une éventuelle encéphalite auto-immune, le patient a reçu des immunoglobulines intraveineuses à une dose de 1 g/kg pendant deux jours, avec une amélioration notable de son niveau de conscience dans les 24 à 48 heures », indique le rapport.

« Nous avons arrêté les antibiotiques après cinq jours au total, une fois que les cultures bactériennes se sont révélées négatives. Le patient a ensuite été transféré dans le service pédiatrique pour patients hospitalisés pendant 10 jours pour une rééducation liée à une faiblesse persistante du côté gauche », poursuit le rapport.

En deux mois, le garçon s’était rétabli.

De plus, c’est après la sortie du patient que Santé publique Ontario a informé les médecins que des anticorps sériques contre le virus Powassan avaient été détectés dans les échantillons qui avaient été envoyés au laboratoire provincial.

Le rapport du CMAJ indique également qu’une sensibilisation accrue au virus Powassan parmi les cliniciens au Canada entraînera probablement une meilleure identification du virus et d’autres infections transmises par les arthropodes, qui devraient toujours être signalées aux organismes de santé publique.

Santé Canada Selon les chercheurs, le risque de contracter le virus Powassan est bien inférieur à celui de contracter la maladie de Lyme. Mais les gens doivent quand même prendre des précautions contre les morsures de tiques lorsqu’ils pratiquent des activités de plein air comme la randonnée, la chasse, la pêche, le camping, la promenade du chien ou même le golf.

La période d’incubation pour Infection par le virus Powassan La durée de l’infection est d’environ une à cinq semaines. La plupart des patients présentent des symptômes grippaux qui durent quelques jours. Cependant, certains patients développent une maladie neuroinvasive présentant des symptômes caractéristiques de l’encéphalite virale, notamment de la fièvre, des maux de tête et une altération de l’état mental, selon l’étude.

Le rapport d’étude de cas a été rédigé par Zachary Blatman, Anne Rowan-Legg, Joshua K. Schaffzin, Nagwa Wilson et Nicole Bechard, médecins et chercheurs associés à la médecine pédiatrique et aux maladies infectieuses pédiatriques à l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario.

La version intégrale du rapport est disponible ici disponible en ligne ici.