Un enfant de l’Ohio se noie après être tombé dans la piscine d’un voisin

Un Ohio enfant en bas âge s’est noyé après s’être promené dans la cour d’un voisin et être tombé dans une piscine alors que sa mère dormait dans leur maison.

Marcus Hall, deux ans, connu par sa famille sous le nom de « Mar Mar », a été retrouvé mercredi dans la piscine par la police après que des policiers ont été appelés sur la propriété de la ville de l’Oregon, dans l’Ohio, a déclaré la division de police de l’Oregon. L’indépendant.

Un agent d’intervention a pratiqué la RCR sur l’enfant en bas âge tandis qu’un autre agent l’a conduit à l’hôpital à environ un mile de là, où le personnel a tenté de sauver la vie de l’enfant, mais malheureusement, l’enfant a été déclaré mort.

« C’était un petit mec cool », a déclaré le père de Marcus, Anthony Hall, à ABC13, avant de fondre en larmes.

« Il était très énergique, il apprenait vite, il était très intelligent. »

Un voisin avait repéré pour la première fois un enfant errant dehors mercredi vers 10h34, selon ABC13.

Le voisin a appelé le 911 pour dire qu’il pouvait voir un bébé en couche avec un chien, identifié plus tard comme étant le frère de 4 ans de la victime de 2 ans. L’appelant est resté avec l’enfant et le chien jusqu’à ce qu’ils rentrent tous les deux chez eux.

À ce moment-là, la mère de Marcus s’occupait de lui et de son frère de 4 ans, mais s’était endormie à l’intérieur de la maison.

Bien qu’il ait fallu plusieurs minutes à la mère pour ouvrir la porte dans un premier temps parce qu’elle dormait, elle était « alerte et cohérente » pendant que les policiers lui parlaient, a indiqué la police.

Un agent s’est rendu sur place, et l’enfant de 4 ans et le chien étaient de retour à l’intérieur de la maison et lui ont conseillé d’envisager de mettre en place des mesures de sécurité.

Marcus a été retrouvé dans la piscine d’un voisin (GoFundMe)

Environ une heure plus tard, à 11 h 27, la mère a elle-même appelé la police car elle ne parvenait pas à retrouver son fils de 2 ans, Marcus.

« J’ai été réveillée par les flics qui frappaient à ma porte parce qu’ils disaient que des enfants couraient dehors, alors quand je me suis réveillée, il n’y avait que mon enfant de quatre ans ici », a déclaré la mère de l’Ohio.

Le répartiteur a répondu : « Alors votre enfant de 2 ans a disparu ?

« Ouais », a déclaré la mère dans l’enregistrement téléphonique obtenu par ABC13.

Les agents sont retournés sur les lieux où ils ont trouvé Marcus dans la piscine d’un voisin – une piscine ronde installée hors sol avec une petite échelle attachée.

La cour autour de la piscine, qui se trouve juste derrière la propriété où la police a été appelée, n’était pas entièrement clôturée.

Le frère de 4 ans est resté indemne lors de cet incident tragique, a indiqué la police.

Une infraction a été déposée concernant la piscine car, selon la loi de la ville, elle aurait dû être entourée d’une clôture.

La police a déclaré que l’affaire faisait actuellement l’objet d’une enquête plus approfondie et que les services à l’enfance étudiaient également l’affaire.

Une page GoFundMe a également été créée par M. Hall pour collecter des fonds afin d’aider à payer les funérailles de Marcus le 10 octobre.

« Je ne sais pas comment expliquer cela, mais je ferai de mon mieux », a écrit M. Hall sur la page de collecte de fonds.

« Il n’avait que deux ans… Je veux juste que mon bébé puisse se reposer, je n’arrive pas à imaginer ce qui lui passait par la tête pendant tout ça. »