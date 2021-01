Elle est également membre de l’élite raréfiée de la Chine, la plus jeune fille du fondateur milliardaire et président du géant des télécommunications Huawei qui a proclamé ses débuts à un moment où la Chine semble avoir retourné ses nombreux magnats de haut vol.

Aux yeux des masses sur Internet chinois, Mme Yao semblait inconsciente du fait que son frère, Meng Wanzhou, est le directeur financier de l’entreprise de leur père. Elle se trouve également être assignée à résidence au Canada dans l’attente d’une possible extradition vers les États-Unis, ce que beaucoup ont décrit comme une plus grande difficulté que le secteur du divertissement.

Elle a été ridiculisée comme étant indulgente, peu sincère et insensible. À un moment donné du documentaire sur son parcours professionnel, elle demande pourquoi sa demi-sœur aînée semblait plus sympathique au public.

Le blitz a déclenché l’indignation en ligne au sujet des privilèges et du décorum, et a alimenté le genre de ressentiment populiste à propos d’une richesse autrefois impensable que le Parti communiste tente de contrôler.

«Les gens travaillent pour les capitalistes pendant la journée et doivent être forcés de regarder leurs enfants laids la nuit», a écrit une personne sur Weibo, le site de médias sociaux, où Mme Yao a posté son clip vidéo. La chanson, chantée dans un mélange de chinois et d’anglais, s’appelle «Backfire».

Il n’y a pas longtemps, les nouveaux riches de la Chine – et leurs descendants, connus sous le nom de fuerdai, ou «riches de deuxième génération» – ont fait étalage de leur richesse et de leur statut. Dans les années 1990 et 2000, lorsque le pays s’est ouvert et a laissé son économie s’épanouir, le reste de la société a regardé avec émerveillement ces princelings postant des vidéos de brûler de l’argent ou de poser à côté de la famille Lamborghini.

Dans la Chine d’aujourd’hui, cependant, l’ambiance semble changer. La pandémie a laissé les plus riches encore mieux, en Chine comme ailleurs, creusant un fossé déjà béant entre les nantis et les démunis. (La liste des familles les plus riches de Chine a ajouté 1,5 billion de dollars à leur richesse personnelle en 2020, selon le rapport Hurun, qui les suit.)

Le dirigeant de plus en plus puissant de la Chine, Xi Jinping, a mené une campagne contre la corruption, emprisonnant des hommes d’affaires et des fonctionnaires qui se sont écartés de la vision du Parti communiste, qu’il a à plusieurs reprises exhorté tout le monde à adhérer. Même Jack Ma, l’entrepreneur le plus célèbre et, jusqu’à récemment, le plus riche de Chine, n’a pas été épargné par le mépris du gouvernement.

La discrétion, et non l’ostentation, est devenue la norme en matière de richesse. Et à en juger par la réaction du public, le blitz médiatique de Mme Yao était tout sauf discret.