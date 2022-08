Un enfant de la Colombie-Britannique va bien après avoir failli être arraché par la fenêtre du rez-de-chaussée lors d’une tentative d’enlèvement

La police d’Abbotsford enquête sur une possible tentative d’enlèvement d’enfant survenue lundi soir (15 août). (Photo d’archive)

Le service de police d’Abbotsford enquête sur ce qu’ils appellent une tentative d’enlèvement d’enfant survenue lundi soir (15 août) dans le pâté de maisons 2700 de la rue Maple.

La police a déclaré qu’un inconnu est entré par effraction dans une résidence juste avant 21 heures et a tenté de tirer un enfant par la fenêtre d’une chambre au rez-de-chaussée. L’enfant s’est échappé et n’a pas été blessé, a indiqué la police.

Plusieurs agents de l’APD, les Services cynophiles intégrés et l’Unité d’identité judiciaire se sont rendus à la résidence après l’incident.

L’unité des crimes majeurs de l’APD a maintenant repris l’enquête.

L’APD a déclaré qu’elle divulguait les informations au public par mesure de précaution et pour rappeler aux citoyens de verrouiller leurs portes et fenêtres et de signaler toute activité suspecte.

Tous les témoins ou ceux qui ont des images de caméra de tableau de bord sont priés d’appeler l’APD au 604-859-5225.

