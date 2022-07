Un enfant de Gênes de 3 ans décède quelques jours après avoir été heurté par une voiturette de golf à Marengo – Shaw Local

Marengo – Un enfant de 3 ans de Gênes est décédé après avoir été heurté par une voiturette de golf dans un camping-car à Marengo ce week-end, ont annoncé des responsables.

Jackson M. Evans de Gênes, a été heurté par une voiturette de golf samedi matin au Lehman’s Lakeside RV Resort à Marengo non constitué en société et a subi une blessure à la tête. Il est décédé lundi soir, mais la cause du décès n’a pas encore été déterminée, a déclaré la porte-parole du médecin légiste du comté de Cook, Brittany Hill. Une autopsie a été pratiquée.

La voiturette de golf était conduite par une personne de moins de 18 ans, ainsi que par trois passagers également âgés de moins de 18 ans, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de McHenry. L’alcool et les drogues n’étaient pas un facteur, et ceux qui conduisaient la voiturette de golf n’ont pas été blessés.

Après avoir été touché, l’enfant a été transporté à l’hôpital Advocate Sherman à Elgin avant d’être transporté par avion au centre médical de l’Université de Chicago dans un état critique, indique le communiqué.

L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête par l’unité d’enquête sur les accidents majeurs et la division de patrouille du bureau du shérif du comté de McHenry.

Le bureau du shérif n’a pas répondu aux questions sur les accusations potentielles déposées.