Un enfant de deux ans tombe du deuxième étage du centre commercial Aurora et est «critique» après avoir glissé des bras de son père

Un garçon de 2 ans est dans un état critique après être tombé du deuxième étage d’un centre commercial du Colorado.

Le bambin a sauté des bras de son père, tombant par-dessus la balustrade au premier étage du centre commercial Aurora.

Un garçon de 2 ans est dans un état critique après être tombé du deuxième étage du centre commercial du Colorado Crédit : Google

L’enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital et se trouve dans un état critique, a rapporté KDVR.

L’horrible incident s’est déroulé dimanche vers 16 heures, heure locale.

L’enfant était accompagné de son père et d’une femme, a rapporté KUSA.

La police a déclaré que le trio s’était trouvé près d’un escalier roulant dans le centre commercial, bien qu’elle ait noté que l’enfant n’était pas tombé dans l’escalier roulant.

« Tous les incidents où un enfant de cet âge est gravement blessé ou tué font l’objet d’une enquête approfondie par notre unité des crimes contre les enfants », a déclaré le lieutenant du département de police d’Aurora, Chris Amsler.

Alors que l’enquête est en cours, la police a jusqu’à présent considéré qu’il s’agissait d’un accident.

Le propriétaire du centre commercial, Washington Prime Group, a publié une déclaration sur l’incident.

«Nos pensées et nos prières accompagnent le garçon et sa famille en ce moment. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services d’incendie et de police d’Aurora dans le cadre de leur enquête sur l’accident », a déclaré un porte-parole.