Un enfant de deux ans en Turquie tue un serpent de 20 pouces qui l’a mordue en le mordant

Une fillette de deux ans en Turquie a tué un serpent qui l’avait mordue à la lèvre en la mordant en retour. Selon un article de Newsweek, les voisins de la petite dans le village de Kantar l’ont entendue crier alors qu’elle était attaquée par le serpent dans son jardin. Quand ils se sont précipités vers elle, ils l’ont trouvée avec le serpent de 20 pouces entre les dents et une marque de morsure sur la lèvre. Alors que le tout-petit a été transporté d’urgence à la maternité et à l’hôpital pour enfants de Bingol et qu’il se remettait bien après 24 heures, le serpent a succombé à sa blessure.

Bien que l’espèce du serpent qui a attaqué l’enfant soit inconnue, 12 des 45 espèces de serpents en Turquie sont connues pour être venimeuses. Cependant, comme la petite fille semblait bien se remettre, le serpent qui l’a mordue n’était vraisemblablement pas venimeux.

Mehmet Ercan, le père de l’enfant, était au travail lorsque l’incident s’est produit. Ses voisins lui ont dit plus tard que l’enfant jouait avec le serpent et qu’il l’avait dans la main lorsqu’il l’a mordue. Elle l’avait ensuite mordu en réaction.

Récemment, un incident similaire s’est produit en Inde où une telle évasion miraculeuse a été observée. Dans une vidéo virale, on pouvait voir une femme sauver la vie d’un enfant. La séquence a été capturée par une vidéosurveillance installée à Mandya dans le Karnataka, affirment les utilisateurs des médias sociaux qui l’ont publiée sur diverses plateformes. Dans la vidéo, on pouvait voir la femme retirer son fils avant qu’il ne puisse marcher sur le serpent. Tout s’est passé en un éclair de seconde. « Sa présence d’esprit a sauvé l’enfant. Mère Mais soyez tous en sécurité, c’est une révélation pour tous », lit-on dans la légende.

Au début de la vidéo, on voit la femme et le fils sortir de chez eux. Plus loin, dans la vidéo, le jeune marche avec désinvolture sur la marche et le serpent recule immédiatement. Regardez la vidéo :

Le malheur des enfants a été évité dans les deux cas.

