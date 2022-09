Un enfant de 8 ans utilise la radio amateur pour se connecter à l’ISS, répond un astronaute de la NASA

Une fillette de 8 ans s’est récemment connectée à la Station spatiale internationale à l’aide de la radio amateur de son père et ce qui a suivi vous fera sourire. La conversation de 35 secondes entre la jeune fille et un astronaute de la NASA à bord a refait surface sur les réseaux sociaux et les internautes ne s’en lassent pas. Isabella et son père Matt Payne ont passé l’appel et, étonnamment, il a abouti. L’homme de l’autre côté de la ligne n’était autre que le commandant du SpaceX Crew-4 de la NASA, Kjell Lindgren. La conversation a d’abord été partagée sur Twitter par Matt.

23 avril 2016. Un enfant de 2 ans s’est assis sur mes genoux et a regardé les élèves de l’école Wellesley House discuter avec @astro_timpeake, un événement que j’ai aidé à organiser. Aujourd’hui, elle a eu sa chance. Merci beaucoup @astro_kjellvous avez changé son monde. #iss #NASA #ARISS https://t.co/ImfevefePV – Matt (@m0lmk) 2 août 2022

Les internautes étaient impressionnés par la valeur de la conversation. Ils ont également applaudi le professionnalisme d’Isabella à la radio. Partageant ses réflexions dans la section des commentaires, un utilisateur a écrit : « Tellement cool ! La radio amateur est une technologie vraiment incroyable tandis qu’un autre a commenté: “Cela m’a touché le cœur.”

Matt Payne s’est rendu sur Twitter pour remercier l’astronaute Kjell Lindgren d’avoir changé le monde de sa fille. Il s’est souvenu du moment où sa fille de 2 ans s’est assise avec lui et a regardé les élèves de la Wellesley House School discuter avec l’astronaute Tim Peake. Elle a finalement eu sa chance des années plus tard.

L’astronaute a également partagé ses réflexions sur la conversation. Il a répondu au tweet de Matt : “Je me suis beaucoup amusé à utiliser la station de radio amateur #ARISS #NA1SS sur la Station spatiale pour parler avec des radioamateurs du monde entier. J’ai même (officieusement) travaillé des stations sur tous les continents ! Mais c’est peut-être mon contact préféré jusqu’à présent. Merci Isabelle et Matt!”

Je me suis beaucoup amusé à utiliser le #ARISS radio amateur #NA1SS sur le @Station spatiale parler avec des radioamateurs du monde entier. J’ai même (officieusement) travaillé des stations sur tous les continents ! Mais c’est peut-être mon contact préféré jusqu’à présent. Merci Isabelle et @m0lmk! https://t.co/Z2pWUbEZZr – Kjell Lindgren (@astro_kjell) 2 août 2022

Les internautes ont également partagé leur incroyable expérience de conversation avec l’astronaute Lindgren et l’ont félicité pour avoir encouragé les rêves des jeunes enfants.

