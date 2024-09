Un enfant de 8 ans se rend à Target dans le SUV de sa mère : regardez la vidéo de la caméra embarquée

Une fillette de 8 ans est rentrée chez elle en toute sécurité après avoir pris la voiture de sa mère et l’avoir conduite jusqu’à un Target voisin dans l’Ohio, a déclaré la police dimanche et son trajet jusqu’au magasin a été capturé par une caméra de tableau de bord.

La jeune fille, qui n’a pas été identifiée, savourait un Frappuccino lorsqu’elle a été localisée par la police, La police de Bedford a déclaré dans un message sur Facebook.

« J’ai enfin trouvé une femme qui est plus pressée que ma femme de faire ses courses chez Target », a déclaré la police de Bedford dans un message sur Facebook. « Elle est plus pressée de 8 ans. C’est vrai, une fillette de 8 ans a pris la voiture de sa mère ce matin et s’est rendue chez Target à Bainbridge pour faire ses courses. »

Vidéo : la course d’un enfant de 8 ans à Target filmée par une caméra

La fille a été retrouvée saine et sauve, mais elle a heurté une boîte aux lettres

La police a retrouvé la fillette de 8 ans après que des membres de sa famille ont signalé la disparition de la Nissan Rogue 2020 de sa mère et d’elle peu avant 9 heures dimanche, selon le rapport de la police de Bedford. Les images de la caméra Ring capturées par la caméra de sécurité du voisin ont montré que la fillette « est montée dans le SUV et est partie » vers 7 heures du matin avec « personne d’autre qu’elle-même », selon le rapport de police. La police a également reçu un appel concernant un petit enfant conduisant un véhicule correspondant à la description.

Une vidéo de la conduite de la jeune fille montre le SUV dévier et changer constamment de voie alors qu’il se déplace sur la route.

La jeune fille n’a pas été blessée pendant son trajet, mais a déclaré aux policiers qu’elle avait « heurté une boîte aux lettres », selon le rapport de police. La police a constaté des dommages au véhicule.

Une fille a été surprise en train de boire un Frappuccino dans un magasin

Le véhicule a finalement été retrouvé sur le parking de Target, à environ 25 minutes du domicile de la jeune fille. La jeune fille, quant à elle, a été retrouvée à l’intérieur du magasin et les membres de sa famille se sont rendus au magasin de Bainbridge pour la récupérer, selon le rapport de police.

On ne sait pas si elle a acheté quelque chose ou « si elle a pu utiliser son application Target pour économiser 5 % », mais la police a déclaré qu’elle l’avait « laissée finir son Frappuccino ». On ne sait pas non plus comment elle a payé sa boisson.

« Nous ne sommes pas méchants », a déclaré la police de Bedford dans son message.

Saman Shafiq est journaliste spécialisée dans les tendances pour USA TODAY. Contactez-la à [email protected] et suivez-la sur X et Instagram @saman_shafiq7.