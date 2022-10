Un enfant de 8 ans escalade El Capitan avec son père principalement pour les bonbons et les câlins

Comme ça arrive6:54Un enfant de 8 ans escalade El Capitan avec son père principalement pour les bonbons et les câlins

À certains égards, Sam Baker, huit ans, a passé une nuit assez ordinaire, se blottissant contre son père et mangeant des bonbons pendant qu’ils regardaient Le roi Lion.

Sauf que, contrairement à la plupart des enfants de son âge, il a tout fait sur un étroit rebord rocheux à environ 300 mètres au-dessus du sol, surplombant la vallée de Yosemite en Californie.

“Il était vraiment câlin hier soir”, a déclaré le père de Sam, Joe Baker. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Il n’y avait pas beaucoup de place.”

Le duo père-fils est en train d’escalader El Capitan, une formation rocheuse de 914 mètres de haut dans le parc national de Yosemite qui est l’herbe à chat des aventuriers à la recherche de sensations fortes. S’ils réussissent, Sam sera la plus jeune personne connue à avoir atteint le sommet.

C’est là que Sam et son père ont passé la nuit de mardi à regarder le Roi Lion et à s’endormir. (Soumis par Joe Baker)

Ils ont commencé l’ascension mardi et ont parlé à CBC alors qu’ils se préparaient pour leur deuxième journée d’escalade. Sam a déclaré que le jour 1 était à la fois “incroyable” et “assez facile” alors qu’il fourrait Sour Patch Kids dans sa bouche.

“Nous mangeons beaucoup de bonbons”, a déclaré son père. “Ça garde tout le monde motivé.”

Son deuxième prénom est Aventure

Baker a voulu escalader El Capitan avec son fils depuis qu’il a entendu parler de Selah Schneiter pour la première fois, une fille de 10 ans qui a fait l’ascension avec son père en 2019. (Le record de Selah a depuis été supplanté par Pearl Jonson, neuf ans .)

“Quand j’ai vu ça … je ne pouvais même pas dormir, j’étais tellement époustouflé par la quantité d’aventures et d’amitié qu’ils partageaient”, a déclaré Baker. “Et j’ai juste dit, wow, j’aimerais faire ça avec l’un de mes garçons quand ils seront prêts – et Sam est prêt.”

Sam était pratiquement né prêt. Son deuxième prénom est littéralement Aventure, et il grimpe depuis qu’il est tout petit.

Selon le site Internet de la famille qui relate les aventures de Sam, il a gravi le Deuxième Flatiron à Boulder, Colo. alors qu’il n’avait que quatre ans, et a terminé Lost Arrow Spire, une ascension qui commence à 763 mètres au-dessus de la vallée de Yosemite, à l’âge de six ans.

À huit ans, son père dit qu’il est déjà “l’un des grimpeurs les plus forts du Colorado”.

“Au rock gym, les gens s’arrêtent et le regardent, et il adore ça. Et puis il adore aussi faire la course avec les gens au rock gym, et il leur parie un dollar qu’il peut le battre – et puis il les bat toujours,” dit Boulanger.

“Une fois, j’ai gagné 10 $ sur ça”, a déclaré Sam.

“Notre salle de gym locale s’est en fait assez aggravée à ce sujet, alors ils ne le laisseront plus le faire”, a déclaré son père.

“Ils nous ont chassés”, a déclaré Sam.

“Ils l’ont mis à la porte pendant environ une semaine”, a confirmé son père.

Collations sucrées et dîners de pâtes

Baker dit qu’il y a deux aspects à être prêt pour El Capitan. Le premier est la force physique d’escalade, qu’il dit que Sam a à la pelle.

“Et puis le plus difficile est la préparation mentale”, a déclaré Baker.

“Il y avait une série de montagnes que nous avons dû faire pour vraiment l’aider, psychologiquement, à pouvoir se rendre à l’exposition – parce que, vous savez, vous êtes au-dessus de l’éternité ici tout le temps. Je veux dire, vous êtes suspendu de vos doigts ou de vos ancres tous les jours, toute la journée.”

Mais pendant que Sam grimpe, son père est toujours à proximité.

“Il est toujours à quelques mètres de moi où je peux vraiment être là, comme, vous savez, un soutien émotionnel – faites-lui un câlin, parlez-lui. Vous savez, j’ai un sac à dos. Je peux lancer un groupe- Aidez-le s’il a une égratignure. Je me lève et je mets ses gants s’il en a besoin”, a-t-il déclaré.

Sam et Baker mardi avant de commencer leur ascension d’El Capitan en Californie. (histoire sauvage/Instagram)

L’autre chose qui fait avancer Sam, a déclaré Baker, c’est la nourriture.

Au fur et à mesure que le couple grimpe, ils engloutissent des bonbons et des collations sucrées. Le préféré de Sam est Honey Buns, une pâtisserie préemballée recouverte de glaçage.

Baker dit que la ruée vers le sucre permet à Sam de continuer pendant la journée, mais cela l’aide également à s’écraser la nuit alors qu’ils campent dans des endroits précaires.

“Notre prochain camping est en fait entièrement suspendu. C’est donc un lit que nous suspendons sur le côté du mur sur lequel nous allons dormir”, a-t-il déclaré.

Alors que les collations sont sucrées, les dîners sont copieux. Mardi, ils avaient des lasagnes. Lorsqu’ils termineront l’ascension de mercredi, ils prévoient de se régaler de macaroni au fromage.

“Nous sommes les meilleurs amis ici”

Bien sûr, ce qui entre doit sortir.

“Donc, vous avez des sacs à caca”, a expliqué le petit Sam. “Et le sac à caca, tu fais caca dedans.”

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils faisaient des sacs à caca quand ils avaient fini, l’enfant de huit ans a déclaré : “On les jette du mur !”

“Non, nous ne le faisons pas. Non, nous ne le faisons pas. C’était une blague,” intervint rapidement son père. “Ce serait un ballon d’eau caca. Pas cool. Non, nous les portons. Ils sont super dégoûtants.”

La montée du jour 1, dit Baker, était un “morceau de gâteau”. Mais ils ont encore au moins quelques jours d’escalade devant eux. Et plus ils montent haut, plus l’ascension est verticale.

“Ça va juste devenir plus gros et plus dur à partir d’ici”, a déclaré Baker. “Mais Sam l’a, je pense.”

À la fin de la journée, cependant, le jeune Sam n’est pas là pour le record ou la gloire – ou même les collations. Il aime juste grimper avec son père toute la journée, puis s’endormir ensemble le soir en regardant des films sur son téléphone.

“Nous sommes les meilleurs amis ici”, a déclaré Baker.