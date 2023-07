Un enfant de 7 ans tombe d’un ferry à sa mort ; mère meurt en essayant de le sauver

Un garçon polonais de sept ans et sa mère sont décédés après être tombés d’un ferry reliant la Suède à la Pologne, ont annoncé vendredi les autorités.

Les procureurs suédois ont annoncé que l’affaire faisait l’objet d’une enquête en tant qu’homicide pour découvrir ce qui s’était passé, bien qu’aucun suspect n’ait été identifié.

« L’enquête vise à essayer de clarifier ce qui s’est passé », a déclaré la procureure Stina Brindmark.

Les autorités ont déclaré jeudi que l’enfant était tombé du ferry Stena Spirit et que sa mère avait plongé dans la mer après lui lors d’une apparente tentative de sauvetage. Le garçon est tombé d’une hauteur d’environ 65 pieds, selon l’Administration maritime suédoise.

Les passagers à bord du ferry ont regardé avec horreur le déploiement d’un hélicoptère pour retrouver et sauver la paire manquante. Les deux ont été treuillés jusqu’à l’hélicoptère et transportés dans un hôpital suédois, mais sont décédés plus tard.

La mère est restée dans l’eau pendant 59 minutes avant que l’hélicoptère ne la récupère, et son fils 66 minutes, a rapporté le site Internet polonais Fakt.

La police polonaise a confirmé les décès après que la mère et son fils n’aient pas été réanimés.

« Malheureusement, dans la matinée, nous avons reçu des informations de la partie suédoise selon lesquelles nous devons transmettre cette terrible nouvelle à la famille, car le garçon et la femme sont morts », a déclaré le porte-parole de la police polonaise Mariusz Ciarka.

Le ferry suédois, le Stena Spirit, avait 310 passagers à bord et se trouvait dans la mer Baltique à mi-chemin de son voyage vers Gdynia en Pologne depuis Karlskrona en Suède lorsque l’incident s’est produit, ont annoncé jeudi des responsables des secours.

« Pour le moment, nous n’avons aucune information indiquant si cela était dû à un dysfonctionnement du ferry », a déclaré la porte-parole de Stena Line, Agnieszka Zembrzycka, à TVN 24, selon Reuters. « Nous coopérons avec la police et les autres autorités désignées pour expliquer les causes et les circonstances de cet événement. »

Stefan Elfstrom, un porte-parole de Stena Line, a déclaré à l’Independent que l’équipage a rapidement réagi une fois que l’alarme d’homme à la mer a été déclenchée.

« Des objets ont été trouvés qui appartiennent à ces personnes, mais pas aux personnes elles-mêmes », a déclaré Elfstrom. « Puis l’alarme s’est déclenchée, l’équipage a regardé les caméras de surveillance et a vu que deux personnes étaient tombées à l’eau.

« Il y a peu d’informations sur s’il y avait des parents ou des personnes qui connaissaient les deux personnes sur le ferry. Cependant, quelqu’un a remarqué que deux personnes manquaient à l’appel. »

La police suédoise a demandé aux passagers polonais via l’agence de presse publique polonaise PAP des informations qui pourraient expliquer comment l’accident s’est produit.

Reuters a contribué à ce rapport.