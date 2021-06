Un enfant de 7 ans lance une initiative pour encourager les enfants à poursuivre des recherches sur l’environnement

Une fillette de sept ans a mis au point une initiative qui encourage les enfants à faire des recherches sur l’environnement et leur donne la possibilité de publier cet été. L’initiative « Stars of Mother Nature » ​​de Parnika a été organisée en partenariat avec le blog parental The Happy Moms Cafe et HeyCloudy, une application d’écoute et d’apprentissage audio sans écran pour les enfants.

« La Terre-Mère est belle et ses nombreux trésors le sont aussi. Nous devons apprendre à leur sujet. Et quelle meilleure façon de le faire que de raconter des histoires. Parce que nous, les enfants, adorons raconter des histoires », déclare Parnika à propos des « Étoiles de Mère Nature ». Conçue et organisée pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, cette campagne les encouragera à en apprendre davantage sur la nature, l’inclusivité, le recyclage et plus encore.

Environ huit histoires seront sélectionnées pour être publiées sous forme de série audio sur l’application HeyCloudy. « Les vacances d’été offrent du temps et de l’espace pour plus d’apprentissage et de créativité. Nous avons pensé que ce serait une idée fabuleuse pour les parents d’impliquer leurs enfants de manière significative », a déclaré Preeti Chaturvedi, fondatrice de The Happy Moms Cafe.

« La campagne n’est pas un concours. Les candidatures sélectionnées seront de nature purement représentative. Nous voulons encourager les enfants à être plus conscients de l’environnement », dit-elle. « Raconter les bonnes histoires aux petits enfants est notre façon de changer le monde futur. Cette campagne va encore plus loin et leur permet de raconter les bonnes histoires – ce que nous la sensation est encore plus puissante », déclare Chitman Kaur, fondateur de HeyCloudy.

