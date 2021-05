Un enfant de 6 ans a été enchaîné et affamé dans un camp syrien. Puis elle est morte.

Ce mois-ci, les crises qui ont tordu la vie de Nahla ont atteint un point tragique lorsqu’elle est morte étouffée alors qu’elle avait désespérément faim et mangeait trop vite. Des images d’elle enchaînée et de la cage se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux après sa mort, et l’indignation suscitée par elles a incité les autorités locales à arrêter son père.

Nahla al-Othman, six ans, a passé ses dernières années dans une tente surpeuplée avec son père et ses frères et sœurs dans un camp appauvri pour Syriens déplacés par une décennie de guerre et largement oubliés du monde. Pour l’empêcher d’errer dans le camp, a déclaré la famille, son père l’a souvent enchaînée et enfermée dans une cage qu’il a façonnée à partir de son berceau.

L’affaire a rarement attiré l’attention sur les souffrances de millions d’enfants forcés de quitter leur foyer pendant la guerre et vivant dans des camps disséminés dans le nord de la Syrie. Déplacé par la violence, traqué par la faim et sans accès à l’éducation, aux soins médicaux et à l’assainissement, c’est une lutte quotidienne pour survivre.

« Nous parlons d’enfants qui naissent dans des tentes, qui deviennent un danger après la première pluie », a déclaré Ahmad Bayram, porte-parole du groupe d’aide Save the Children. « Nous parlons d’enfants qui ne savent pas si leur lit sera sec lorsqu’ils s’endorment.

« Ils ont oublié à quoi ressemble une vie normale », a-t-il déclaré.

Nahla vivait avec sa famille dans le camp de Farjallah, dans une poche rebelle du nord-ouest de la Syrie. Plus de la moitié des 4,2 millions d’habitants de la région y ont fui pendant la guerre et nombre d’entre eux vivent dans des abris de fortune. Ils manquent de protection contre la chaleur, le froid et les maladies, et vivent dans la peur que le gouvernement syrien et ses alliés russes ne reprennent à tout moment les attaques visant à s’emparer de la région.

Les groupes d’aide disent que les conditions dans les camps deviennent de plus en plus difficiles, en particulier pour les enfants. Beaucoup travaillent pour aider à subvenir aux besoins de leur famille et les taux de malnutrition augmentent.

Suicides d’enfants et d’adolescents dans le nord-ouest de la Syrie sont également à la hausse, selon Save the Children.