Un enfant de 6 ans a apporté une arme à feu de chez lui lors d’une fusillade dans une école de Newport News, selon la police

Richneck Elementary dessert plus de 550 élèves; plus de la moitié d’entre eux sont noirs et hispaniques, et environ un quart sont blancs. Il a répertorié un agent de sécurité sur son site Web.

Plusieurs experts ont souligné que le conseil et le soutien en santé mentale étaient un meilleur investissement pour les écoles, et ont déclaré que les responsables devaient également regarder en dehors des écoles pour prévenir la violence.

Jagdish Khubchandani, professeur de santé publique à l’Université d’État du Nouveau-Mexique qui a étudié la violence à l’école, a souligné des recherches qui ont révélé que les enfants de moins de 10 ans étaient aussi susceptibles que les enfants plus âgés de savoir où les armes étaient entreposées à la maison. Une autre étude a révélé que 70 % des enfants de 5 à 6 ans et 90 % des enfants de 7 à 8 ans avaient suffisamment de force pour appuyer sur la gâchette.

« Les enfants savent où se trouvent les armes et comment elles sont stockées », a-t-il déclaré.

Il y avait encore de nombreuses inconnues dans l’affaire Virginia, notamment comment exactement l’arme était tombée entre les mains de l’enfant ou comment elle avait été stockée.

Dan Semenza, directeur de la recherche sur la violence interpersonnelle au New Jersey Gun Violence Research Center de l’Université Rutgers, a déclaré que le moyen le plus sûr d’empêcher les enfants d’utiliser des armes à feu “est de ne pas avoir d’arme à feu chez un enfant”.

Pourtant, a-t-il dit, il existait des moyens de limiter l’accès même avec des armes à feu à la maison. “Vous parlez d’un casier à armes à feu ou d’un coffre-fort à armes à feu, où l’arme à feu est séparée des munitions”, a-t-il déclaré. “Il serait encore plus sûr d’avoir une sorte de serrure biométrique”, a-t-il ajouté, de sorte que seule une personne en particulier puisse y accéder, comme si elle utilisait la technologie du visage ou des doigts pour se connecter à un téléphone portable.

Un endroit efficace et fiable pour fournir une éducation sur ces mesures de sécurité sont les cabinets de pédiatres, que presque toutes les familles visitent, a-t-il déclaré. « Si le pédiatre se sent à l’aise de demander : ‘Avez-vous une arme à feu dans la maison ? Avez-vous accès à un mécanisme de stockage sécurisé ? », a-t-il dit, ajoutant : « C’est plus préventif.