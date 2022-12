Un enfant de 5 mois porté disparu retrouvé vivant après l’arrestation d’une femme soupçonnée de l’avoir kidnappé lui et son jumeau – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Kason Thomass, le bébé de 5 mois qui a été kidnappé avec son jumeau alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une voiture volée lundi, a été retrouvé sain et sauf à Indianapolis jeudi, quelques heures seulement après l’arrestation du suspect, selon une déclaration de la division de police de Columbus.

“Le garçon de 5 mois est en bonne santé et est transporté à l’hôpital pour être examiné”, a déclaré la police dans un tweet. “Nous sommes reconnaissants au public pour son aide tout au long de cette enquête, et pour le travail inlassable de nos agents et de nos nombreux organismes partenaires.”

Lundi soir, les jumeaux Kason et Kyair étaient à l’intérieur d’une Honda Accord 2010 noire qui a été laissée en marche devant une pizzeria sur High Street à Columbus pendant que leur mère, Wilhelmina Thomass, récupérait une commande de restaurant alors qu’elle travaillait comme chauffeur DoorDash, CNN précédemment rapporté .

Quand elle est sortie, la voiture avait disparu. Kyair a ensuite été retrouvé abandonné près de l’aéroport international de Dayton vers 4 h 15 mardi, mais Kason est toujours porté disparu.

La suspecte Nalah Jackson a été arrêtée jeudi vers 14 heures par des agents du service de police du métro d’Indianapolis (IMPD) après que les responsables ont reçu plusieurs informations indiquant qu’elle se trouvait dans la région, a déclaré le chef de la police de Columbus, Elaine Bryant, lors d’une conférence de presse.

Au moment de l’arrestation de Jackson, Kason n’a pas été retrouvé avec elle, a déclaré Bryant.

Plus tard jeudi, Kason a été retrouvé dans la Honda Accord volée et portait les mêmes vêtements qu’il a été décrit comme portant lundi, a indiqué la police.

Jackson, 24 ans, a été accusé de deux chefs d’accusation d’enlèvement.

Depuis que Jackson a traversé les frontières de l’État, elle fera face à des accusations fédérales, a déclaré Bryant.

“Ce sera absolument une enquête fédérale”, a-t-elle déclaré.

Un mandat d’arrêt contre Jackson a été déposé auprès du tribunal du comté de Franklin, selon un dossier en ligne.

Une alerte Amber a été émise pour les jumeaux à 1 h 37 mardi, ont indiqué des responsables. Les employés du restaurant ont déclaré à la police qu’une femme sans abri était sortie du restaurant après que la mère des jumeaux soit entrée dans le restaurant. L’individu a ensuite été filmé dans une station-service où elle a demandé de l’argent à un employé.

Les responsables ne croient pas qu’il y ait un lien entre la famille des jumeaux et le suspect.

Des témoins ont repéré un suspect

Le chef adjoint de la police de Columbus, Smith Weir, a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi que les agents avaient reçu “plus de trois douzaines de pourboires” depuis mercredi de tout l’État.

Tard jeudi matin, la hotline du département a reçu plusieurs appels de personnes dans l’Indiana qui pensaient avoir repéré Jackson à Indianapolis et les agents ont “imploré” les témoins d’appeler le 911. L’IMPD a informé la police de Columbus vers 14 heures qu’ils avaient arrêté un individu qu’ils croyaient être Jackson et les deux départements ont travaillé ensemble pour l’identifier avant de la mettre en garde à vue, a déclaré Weir.

“Si vous avez des informations concernant ce crime ou le lieu où se trouve ce bébé, veuillez nous contacter dès que possible”, a déclaré Weir, ajoutant que trois détectives de la division de police de Columbus se rendent à Indianapolis pour se coordonner avec l’IMPD et le FBI. plus loin l’enquête.

Le FBI avait offert une récompense de 10 000 $ pour le retour en toute sécurité de Kason, selon Bryant.

“Ramenez juste mon bébé à la maison”

Mercredi, les membres de la famille et les dirigeants communautaires se sont réunis pour prier pour le retour en toute sécurité de l’enfant.

Pendant la veillée, la grand-mère des jumeaux, LaFonda Thomass, a supplié le retour de Kason.

“Si vous le regardez et que vous voyez quelque chose, voyez un enfant précieux qui aspire à sa mère”, a-t-elle déclaré. “Nous vous en supplions, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, faites ce qu’il faut et ramenez simplement mon bébé à la maison.”

Le premier chef adjoint de la police, LaShanna Potts, a déclaré lors de la veillée: «Nous nous engageons à retrouver le bébé Kason. Nous voulons que Nalah fasse ce qu’il faut. … Nous savons qu’elle est capable de le faire parce qu’elle a libéré un bébé.

Barnett et d’autres membres de la famille ont recherché Kason dans toute la région de Dayton mardi, y compris à la station-service, a-t-elle déclaré. Affilié CNN WSYX.

“Mes bébés me manquent. Ils me manquent d’être ensemble et leur sourire », a-t-elle déclaré à WSYX.

Elle a dit qu’elle s’inquiétait pour la sécurité de son fils et s’il était nourri.

« Kason, il adore manger et c’est pourquoi je suis si inquiet. Je sais qu’il flippe. Il mange si vite. Il mange en 3 à 5 minutes », a déclaré Barnett.

The-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception