Un enfant de 5 ans violé, étranglé et jeté dans un sac près du marché du Kerala

Lors d’un incident déchirant qui a laissé la société du Kerala sous le choc, une fille mineure a été brutalement violée et étranglée à mort après avoir été enlevée par un travailleur migrant de sa maison, a annoncé samedi la police.

Un responsable de la police, citant un rapport d’autopsie, a déclaré que l’enfant de cinq ans avait été violé et étranglé à mort. Son corps a été retrouvé jeté dans un sac dans une zone marécageuse derrière un marché local dans la ville voisine d’Aluva aujourd’hui.

La jeune fille a disparu vendredi et l’homme a été arrêté plus tard dans la journée.

« Nous avons reçu la plainte à 19h10 et un FIR a été enregistré avant 20h vendredi. Notre équipe a vérifié les visuels de vidéosurveillance et a constaté que l’enfant était avec l’ouvrier. Nous l’avons appréhendé à 21h30 même. Cependant, il était en état d’ébriété. l’État et l’enfant n’était pas avec lui », a déclaré Vivek Kumar aux médias à Ernakulam Rural SP.

Kumar a déclaré à PTI que sur la base de l’examen médical, la jeune fille avait été violée et étranglée à mort.

Enfant d’un couple de migrants du Bihar, la jeune fille a disparu de sa maison au carrefour Garage près d’ici vendredi soir. Le corps de la jeune fille a été retrouvé jeté dans un sac dans une zone marécageuse derrière un marché local. Elle a été brutalement agressée, agressée sexuellement et l’accusé a utilisé des ordures et des sacs pour couvrir le corps, a indiqué la police.

Sur la base des images de vidéosurveillance, la police a arrêté l’ouvrier originaire du Bihar, qui séjournait dans une chambre au premier étage de l’immeuble où résidait la famille de l’enfant.

Vendredi soir, la police a déclaré qu’elle avait eu du mal à interroger et à recueillir des détails sur l’accusé en état d’ébriété.

« Aujourd’hui matin, il a avoué le crime. Cependant, il a également tenté d’induire en erreur l’équipe d’enquête », a déclaré aux journalistes Kochi Range DIG, Srinivas A.

Plus tôt dans la journée, les habitants ont informé la police qu’ils avaient vu l’enfant avec le travailleur migrant près du marché vendredi.

La police s’est précipitée sur les lieux, a fouillé la zone avec les habitants et a récupéré le corps de la jeune fille.

Les gens ont dit que le terrain derrière le marché est une zone isolée et qu’il s’agit également d’un dépotoir.

La zone était fréquentée par des éléments antisociaux et la consommation d’alcool et de drogue y était endémique, ont-ils déclaré.

Un syndicaliste local a déclaré aux médias qu’il avait vu le travailleur migrant avec l’enfant vendredi.

« Je lui ai demandé qui était la fille. Il a prétendu que c’était son enfant et a dit qu’il allait derrière le marché pour boire de l’alcool. Cependant, aujourd’hui matin, j’ai vu les images de vidéosurveillance de l’enfant disparu et du travailleur sur les réseaux sociaux et j’ai informé la police », a déclaré le syndicaliste.

Pendant ce temps, la police du Kerala a publié aujourd’hui des excuses à la famille de la victime sur tous ses réseaux sociaux, affirmant que leurs efforts pour réunir l’enfant avec ses parents se sont avérés infructueux.

Le Congrès de l’opposition a lourdement critiqué la police d’État et allégué qu’elle avait manqué à la recherche de l’enfant.

Le chef de l’opposition à l’Assemblée, VD Satheesan, a déclaré que l’enfant se trouvait à l’intérieur même de la ville d’Aluva et qu’il n’a pas été retrouvé à temps.

La LoP a déclaré que la police n’avait pas agi même après qu’il était clair que l’accusé avait enlevé l’enfant.

« La situation est telle que même les enfants ne sont pas en sécurité ces jours-ci. La police affirme que la consommation excessive de drogues et d’alcool a conduit à ce crime », a déclaré Satheesan.

Il a déclaré que le gouvernement était incapable de contrôler la consommation d’alcool et de drogues dans la société et a exhorté le gouvernement de gauche à prendre des mesures sévères.

« La police n’a pas été assez prudente même après avoir appris qu’un enfant avait été enlevé », a affirmé Satheesan.

Le chef du KPCC, K Sudhakaran, a exhorté le gouvernement à fournir une compensation appropriée à la famille de l’enfant.

Pendant ce temps, le chef de la police d’État, Shaik Darvesh Saheb, a rejeté les accusations et déclaré qu’il n’y avait eu aucun manquement de la part des enquêteurs.

Le SP rural Kumar avait déclaré plus tôt dans la journée aux médias que l’accusé avait été arrêté moins d’une heure après que la police eut été informée du crime.

Des ministres, dont V Sivankutty, Veena George et P Rajeeve, ont condamné le crime brutal et ont exprimé leur profonde tristesse face à l’incident.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)