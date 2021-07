Les enfants sont pleins d’innocence et de malice, ce qui fait que les adultes les adorent encore plus. Avec leur curiosité et leur créativité, ils ont le pouvoir de nous faire sourire et de nous séduire. Quelque chose de similaire est venu à l’attention des utilisateurs de Twitter lorsqu’une mère a partagé un aperçu de la farce de son enfant sur les réseaux sociaux. La publication a été partagée le 18 juillet et a suscité beaucoup d’amour avec 6,8 lakh likes et plus de 59 000 retweets. Les gens s’amusent sûrement à être témoins de la farce humoristique de l’enfant espiègle sur sa mère.

Dans la légende, la mère Jennifer Griffin Graham a écrit que son fils a récemment appris que l’on peut photocopier n’importe quoi, alors il essaie de la tromper maintenant. Son tweet contient également deux photos qui montrent la farce de son fils. La première photo montre une seule chaussette d’apparence sale posée sur le sol. La seconde révèle qu’il ne s’agit que d’un découpage d’une image d’une chaussette d’aspect sale. Elle a également révélé dans la section commentaires que son enfant avait été aidé par son père pour obtenir la coupe parfaite de la chaussette. La farce hilarante gagne des cœurs partout et est devenue virale.

Mon plus jeune a appris à faire du faux caca avec du papier toilette usé. Moins sophistiqué, mais très efficace. — Le Dan (@daniehattingh) 18 juillet 2021

Mon père était un artiste et dessinait de vraies araignées dans la baignoire — magda.boyo (@Xalapalynn) 17 juillet 2021

Pour vous venger, photocopiez son dîner. — Chris V. (@chrisvt) 17 juillet 2021

Faites-lui une farce en remplaçant toutes ses chaussettes par des chaussettes imprimées. — Leslie (@Lib_Leslie) 18 juillet 2021

De nombreuses personnes ont partagé leurs histoires personnelles dans la section des commentaires. Un parent a déclaré que son plus jeune enfant avait appris à fabriquer de faux caca à partir de rouleaux de papier toilette usagés, tandis qu’un autre a déclaré que son père était un artiste et qu’il avait dessiné de vraies araignées dans la baignoire pour effrayer son enfant. Un internaute a poussé le jeu un cran plus haut et a demandé à la mère de faire une farce à son fils en photocopiant son dîner. Un autre a suggéré de remplacer toutes les chaussettes des enfants par des chaussettes imprimées.

Peak trolling… bien que je soupçonne un complice. Tous devraient être punis ! — Slummy US Mummy (@slummyUSmummy) 18 juillet 2021

Beaucoup ont apprécié l’intelligence de l’enfant et ont loué son attention aux détails. Un utilisateur de Twitter a même qualifié cela de trolling de génie et aurait souhaité avoir accès à des photocopieurs couleur lorsqu’il était enfant.

