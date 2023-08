Un enfant de 5 ans enterré à Rio après avoir été tué lors d’une manifestation contre les violences policières

Une fillette de 5 ans a été enterrée lundi à Rio de Janeiro, deux jours après avoir été tuée par balle alors que les habitants du bidonville protestaient contre les violences policières présumées.

Eloáh Passos est décédée lorsqu’elle a été touchée par un coup de feu chez elle dans le Morro do Dende, l’un des quartiers les plus violents de Rio. Les voisins de Passos affirment que le coup de feu qui l’a tuée provenait de l’un des policiers qui avait tenté de bloquer une manifestation locale contre la mort d’un garçon de 17 ans plus tôt dans la journée.

La police de Rio a déclaré dans un communiqué qu’elle enquêterait sur la mort de la jeune fille.

Le père de l’enfant, Gilgrês dos Santos da Silva, 31 ans, a porté son petit cercueil dans sa tombe dans un cimetière du nord de Rio alors que les résidents locaux applaudissaient, réclamaient justice et lançaient des feux d’artifice à l’occasion de la mort de la jeune fille.

« Je ne sais pas qui a fait ça. Je sais juste que la vie de ma fille a été enlevée », a déclaré da Silva aux journalistes après l’enterrement.

Wendell Eduardo de Almeida, 17 ans, a été tué samedi après avoir prétendument refusé d’arrêter sa moto à un poste de contrôle de la police dans le même bidonville. La police de Rio a déclaré qu’il avait été abattu lors d’un échange de coups de feu. L’adolescent a été enterré dimanche.

Antônio Carlos Costa, fondateur de l’organisation à but non lucratif de défense des droits humains Rio de Paz, a assisté à l’enterrement montrant un drapeau brésilien troué comme s’il avait été couvert de coups de feu. Il a déclaré que 14 enfants avaient été tués par des balles perdues dans l’État de Rio entre janvier de l’année dernière et août de cette année.

« La plupart d’entre eux ont perdu la vie lorsque la police et les criminels ont échangé des coups de feu », a déclaré Costa. Il a ajouté qu’il souhaitait rencontrer le gouverneur de Rio, Claudio Castro, pour discuter des stratégies de police de l’État.