Un enfant de 5 ans blessé dans un accident de voiture impliquant l’entraîneur adjoint des Chiefs de l’époque, Britt Reid, est réveillé du coma

Onze jours après un accident impliquant l’entraîneur adjoint des Chiefs de Kansas City, Britt Reid, a envoyé une fillette de 5 ans dans le coma, Ariel Young est réveillée, a déclaré sa famille.

«Ariel est réveillé», a écrit lundi la cousine Tiffany Verhulst sur la page GoFundMe collectant des dons pour les frais médicaux.

Verhulst avait organisé la collecte de fonds au nom de la mère d’Ariel, Felicia. Un porte-parole de GoFundMe a confirmé la validité de la page au Kansas City Star.

Le service de police de Kansas City enquête sur un accident le 4 février non loin du centre d’entraînement de l’équipe dans lequel Britt Reid, le fils de l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid, puis de l’entraîneur des secondeurs extérieurs de l’équipe, a heurté deux autres véhicules.

Un véhicule était à court d’essence et le second apportait du carburant lorsqu’un pick-up Ram Laramie Sport a heurté la voiture bloquée et a percuté la voiture arrêtée, a déclaré le policier de Kansas City Dave Jackson à USA TODAY Sports. La collision a blessé trois personnes, dont des enfants de 5 et 4 ans. Ariel Young, la fillette de 5 ans, est restée dans le coma une semaine après l’accident, a déclaré sa famille sur leur page GoFundMe.

«Merci à tous ceux qui continuent de prier pour Ariel et de soutenir la famille», avait écrit Verhulst, le membre de la famille organisant les dons, jeudi dernier. «Elle reste dans le coma et il n’y a pas de changement aujourd’hui. J’espère que la prochaine fois que je mettrai à jour cette page, ce sera avec de meilleures nouvelles. »

Lundi soir, alors qu’Ariel était réveillé, les dons à la page GoFundMe ont dépassé 485 000 $.

L’accident s’est produit trois jours avant que les Chiefs affrontent les Buccaneers au Super Bowl 55. Britt Reid n’a pas voyagé avec l’équipe ou n’a pas entraîné le match. Il a plutôt été mis en congé administratif et son contrat a expiré après la saison.

Les premiers commentaires publics d’Andy Reid après la défaite des Chiefs au Super Bowl concernaient les familles dans l’accident.

«Mon cœur va à toutes les personnes impliquées dans l’accident, en particulier la famille avec la petite fille qui se bat pour sa vie», a-t-il commencé ses propos depuis son podium d’après-match. «Je ne peux pas le commenter plus que je ne le suis ici, donc les questions que vous avez, je vais devoir les refuser à ce moment-là.

«Mais juste d’un point de vue humain, mec, mon cœur saigne pour toutes les personnes impliquées dans cela.

Il a dit le lendemain que son fils avait été opéré et qu’il allait mieux. Il a répété que son cœur «va à cette petite fille».

La NFL enquêtera sur Britt Reid, un porte-parole de la ligue confirmé à USA TODAY Sports jeudi dernier.

«Notre principale préoccupation concerne la jeune fille, sa famille et les autres blessés», a déclaré le porte-parole. «La question sera examinée dans le cadre de la politique de conduite personnelle de la NFL. Nous continuerons de surveiller les développements et lorsque les forces de l’ordre auront terminé leur examen, nous aborderons cette question et prendrons les mesures appropriées. »

Des documents judiciaires obtenus par le Kansas City Star ont montré que quatre flacons de sang ont été prélevés sur Britt Reid pour déterminer son taux d’alcoolémie et s’il y avait présence de substances contrôlées. La police a écrit dans un mandat de perquisition que les yeux de Britt Reid étaient «injectés de sang et rouges» et que l’agent pouvait «sentir une odeur modérée de boissons alcoolisées émanant de sa personne» en arrivant sur les lieux de l’accident. Un test de sobriété a révélé quatre indices de déficience, selon le document.

Jackson, le policier de Kansas City, a confirmé à USA TODAY Sports qu’une «déficience» faisait l’objet d’une enquête.

Ce n’était pas la première rencontre de Britt Reid avec les forces de l’ordre.

Reid a été cité par les forces de l’ordre pour excès de vitesse ou conduite imprudente à au moins trois reprises, notamment en Pennsylvanie en 2011 et en 2018 et 2019 dans le Missouri. Le 30 janvier 2007, en Pennsylvanie, Reid a été arrêté après un incident au cours duquel il a été accusé d’avoir pointé une arme sur un autre conducteur. Reid a plaidé coupable à des accusations de voies de fait simples, port d’une arme à feu sans permis et possession d’une substance contrôlée sans enregistrement. Le même jour, son frère Garrett – décédé d’une overdose d’héroïne en 2012 à l’âge de 29 ans – a été arrêté dans un autre accident lié à la consommation de drogue.

Britt Reid a plaidé coupable à trois autres chefs d’accusation découlant d’un incident survenu en août 2007 dans le stationnement d’un magasin d’articles de sport: conduite sous l’influence d’une substance contrôlée; posséder une substance contrôlée sans enregistrement; et l’utilisation et la possession d’accessoires de drogue. Il avait également été interpellé pour conduite imprudente, selon les archives judiciaires.

Britt Reid, à sa deuxième année en tant qu’assistant des secondeurs extérieurs des Chiefs, a été entraîneur avec son père à Kansas City au cours des huit dernières saisons. Il a passé trois ans comme entraîneur de ligne défensive (2016-18), un comme entraîneur adjoint de ligne défensive (2015) et deux comme entraîneur de contrôle de qualité défensif (2013-14).