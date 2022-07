Un enfant de 4 ans tué dans une attaque de missile russe pleuré alors que l’Ukraine prépare une offensive

Le dernier:

L’Ukraine dit qu’elle se prépare à une contre-attaque du sud dans les semaines à venir.

Les deux parties décrivent les progrès accomplis dans la levée du blocus sur les exportations de céréales ukrainiennes.

L’invasion russe domine la réunion des ministres des Finances du G20 en Indonésie.

Une ville ukrainienne éloignée de la ligne de front a pleuré vendredi ses morts, dont une fillette de quatre ans, au lendemain d’une attaque au missile russe qui a fait au moins 23 morts et des dizaines de blessés.

L’Ukraine a déclaré que la frappe de jeudi sur un immeuble de bureaux à Vinnytsia, une ville de 370 000 habitants à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Kyiv, avait été menée avec des missiles de croisière Kalibr lancés depuis un sous-marin russe dans la mer Noire.

L’attaque était la dernière ces dernières semaines d’une série de frappes russes utilisant des missiles à longue portée sur des bâtiments bondés dans des villes éloignées du front, tuant chacune des dizaines de personnes.

Les résidents ont placé des ours en peluche et des fleurs sur un mémorial de fortune.

Des fleurs et des jouets laissés par des personnes vendredi sont vus à l’endroit où Liza, 4 ans, a été tuée par une frappe de missile russe à Vinnytsia. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Parmi les morts se trouvait Liza, une fillette de quatre ans atteinte du syndrome de Down, retrouvée dans les décombres à côté d’un landau. Des images d’elle poussant le même landau, postées par sa mère sur un blog moins de deux heures avant l’attaque, sont rapidement devenues virales.

Sa mère grièvement blessée, Iryna Dmitrieva, était maintenue dans un black-out d’information dans un hôpital de peur que la découverte de sa fille ne la tue, ont déclaré les médecins.

“Elle souffre de brûlures, de blessures à la poitrine, à l’abdomen, au foie et à la rate. Nous avons cousu les organes ensemble, les os ont été broyés comme si elle avait traversé un hachoir à viande”, a déclaré Oleksandr Fomin, médecin-chef à l’hôpital d’urgence de Vinnytsia. a dit. Si elle était informée de la mort de sa fille, “nous la perdrions”.

L’épouse du président Volodymyr Zelenskyy, Olena, a tweeté qu’elle avait reconnu la jeune fille, qui avait déjà fait partie d’un groupe d’enfants handicapés qui ont peint des décorations de Noël avec la première dame dans une vidéo de vacances.

“Regardez-la, vivante, s’il vous plaît”, a écrit Olena Zelenska.

Liza est photographiée à Vinnytsia dans cette image non datée. (Centre pour enfants LogoClub/Reuters)

Le bâtiment abritait un club d’officiers, qui, selon le ministère russe de la Défense, était utilisé pour une réunion entre des responsables militaires et des fournisseurs d’armes étrangers. Il a ajouté: “L’attaque a entraîné l’élimination des participants.”

L’Ukraine a déclaré que le club fonctionnait comme un centre culturel. Le bâtiment abritait également des magasins, des bureaux commerciaux et une salle de concert, où des musiciens répétaient pour un concert pop prévu ce soir-là. Un centre médical voisin a été détruit.

Une caméra de sécurité a capturé des débris volant au moment de l’explosion, avec deux cyclistes plongeant pour se mettre à l’abri avant qu’un nuage de poussière n’obscurcisse le ciel.

REGARDER | Zelensky qualifie l’attaque de « terreur russe » : Au moins 23 morts après une frappe de missile russe sur une ville du centre de l’Ukraine Des missiles russes ont frappé jeudi la ville de Vinnytsia, dans le centre de l’Ukraine, loin des lignes de front du conflit. Selon des responsables ukrainiens, au moins 23 personnes ont été tuées.

Zelenskyy a qualifié la Russie d’État terroriste, a appelé à davantage de sanctions et a déclaré que le nombre de morts pourrait augmenter.

“Malheureusement, ce n’est pas le chiffre définitif”, a-t-il déclaré dans une allocution vidéo lors d’une conférence internationale visant à poursuivre les crimes de guerre en Ukraine. Un responsable du bureau de Zelenskyy a déclaré que 11 personnes étaient portées disparues et que 197 personnes avaient demandé un traitement médical.

L’Ukraine prépare une contre-offensive

Les autorités de la ville méridionale de Mykolaïv, plus proche des lignes de front, ont fait état vendredi de nouvelles frappes qui ont blessé au moins deux personnes. Ils ont publié des images vidéo de pompiers luttant contre l’incendie dans les décombres.

“Cette fois, ils ont frappé Mykolaïv vers 7h50, sachant pertinemment qu’il y avait déjà beaucoup de monde dans les rues à ce moment-là. De vrais terroristes !” Le maire de Mykolaïv, Oleksandr Senkevych, a posté sur les réseaux sociaux.

L’intensification des attaques russes contre des villes éloignées du front intervient à un moment où l’élan semble changer après des semaines de gains russes.

Depuis qu’elle a capturé les villes industrielles de l’est de Severodonetsk et Lysychansk dans des batailles qui ont tué des milliers de soldats des deux côtés, la Russie a marqué une pause dans son avance. Un général ukrainien a déclaré que Kyiv n’avait pas perdu “un seul mètre” de territoire en une semaine.

L’Ukraine, quant à elle, a lancé de nouveaux systèmes de roquettes HIMARS reçus des États-Unis, frappant des cibles au plus profond du territoire sous contrôle russe. Il semble avoir fait sauter des dépôts de munitions sur lesquels Moscou compte pour des barrages d’artillerie massifs.

Les premiers systèmes M270 qui donneront à l’Ukraine une puissance de feu multi-roquettes supplémentaire sont arrivés dans le pays, a déclaré vendredi le ministre ukrainien de la Défense. La Russie a tiré vendredi son propre système de lance-roquettes multiples à Sloviansk, a déclaré le maire de la ville orientale.

L’Ukraine dit qu’elle se prépare à une contre-attaque dans les semaines à venir pour reprendre une partie du territoire sud près de la côte de la mer Noire.

Progrès des exportations de céréales

Malgré l’effusion de sang, les deux parties ont décrit des progrès vers un accord visant à lever un blocus restreignant l’exportation de céréales ukrainiennes. Mediator Turkey a déclaré qu’un accord pourrait être signé la semaine prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé si ce calendrier était réaliste, un haut responsable ukrainien a déclaré à Reuters : “Nous l’espérons vraiment. Nous nous dépêchons aussi vite que possible.” La source a demandé à ne pas être identifiée.

Un agriculteur récolte du blé près de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, vendredi. (Miguel Médine/AFP/Getty Images)

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un accord était proche. Le négociateur russe a toutefois averti qu’un accord sur les céréales ne conduirait pas à une reprise des pourparlers de paix.

Un accord impliquerait probablement des inspections des navires pour s’assurer que l’Ukraine n’apporte pas d’armes, et des garanties des pays occidentaux que les propres exportations alimentaires de la Russie sont exemptées de sanctions.

Moscou a salué jeudi une clarification écrite de Washington selon laquelle les banques, les assureurs et les expéditeurs ne seraient pas visés par des sanctions pour avoir facilité les expéditions de céréales et d’engrais russes.

Tensions au G20

La guerre a dominé une réunion des ministres des Finances du G20 en Indonésie vendredi. Le conflit impliquant deux des principaux exportateurs de céréales du monde et l’un de ses principaux producteurs de pétrole et de gaz provoque de l’inflation, une crise financière, des pénuries mondiales de nourriture et d’énergie et, potentiellement, la faim.

“En déclenchant cette guerre, la Russie est seule responsable des retombées négatives sur l’économie mondiale, en particulier la hausse des prix des matières premières”, a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se réunissent vendredi lors d’un sommet à Bali, en Indonésie. (Made Nagi/Pool Photo via AP)

La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré aux responsables russes lors de la réunion qu’elle les tenait personnellement responsables de “crimes de guerre”, a déclaré un responsable occidental à Reuters.

La Russie appelle son intervention du 24 février une “opération militaire spéciale” pour désarmer l’Ukraine et extirper les nationalistes. Kyiv et ses alliés appellent cela une tentative de reconquête d’un pays qui s’est libéré de la domination de Moscou en 1991.

La Grande-Bretagne a convoqué l’ambassadeur de Russie après que des séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine ont déclaré qu’un Britannique sous leur garde était décédé des suites de problèmes de santé. Les séparatistes, qui ont capturé Paul Urey, 45 ans, en avril, l’avaient accusé d’être un mercenaire. Un groupe de secours britannique, Presidium Network, l’a décrit comme un volontaire humanitaire.