Un enfant de 3 ans a été tué lorsque son père est tombé sur elle dans un «accident tragique» alors qu’ils jouaient au rond-point du parc

Un tout-petit a été tué lorsque son père est tombé sur elle dans un « accident tragique » alors qu’ils jouaient sur un rond-point du parc.

Amberlie Pennington-Foley, une fillette britannique de trois ans, jouait sur le terrain de jeu du parc près de sa maison à Upper Hutt, en Nouvelle-Zélande, le 27 août 2020, lorsque la tragédie s’est produite.

La mère d’Amberlie, Emma Pennington-Foley, a déclaré que sa fille avait « touché la vie » de nombreuses personnes Crédit : Givealittle

Le tragique accident s’est produit dans le parc Harcourt d’Upper Hutt, en août 2020 Crédit : Google

Le père de la fillette de trois ans, Robert Foley, essayait de sauter d’un équipement de terrain de jeu appelé Supernova, lorsqu’il a perdu l’équilibre, est tombé et a atterri sur elle, a rapporté le New Zealand Herald.

Le rapport d’un coroner a maintenant révélé que le tout-petit a subi de graves blessures à la tête et au cou et une blessure au cerveau et à la moelle épinière à la suite de l’impact.

Réalisant que sa fille était blessée, Foley a précipité Amberlie dans la voiture et l’a conduite au centre médical local, où le personnel a appelé une ambulance et a tenté des efforts de réanimation.

Cependant, Amberlie ne montrait aucun signe de vie et ne pouvait pas être réanimée.

La Supernova est une grande roue qui se trouve juste au-dessus du sol et qui tourne en courant dessus comme une roue de hamster ou en utilisant ses mains.

Selon le rapport du coroner, Amberlie était assise sur la partie la plus haute du ring, tandis que son père se tenait de l’autre côté, déplaçant doucement la roue en faisant un pas vers la droite, puis vers la gauche.

« Après avoir répété cette séquence de pas latéraux dans un sens puis dans l’autre plusieurs fois, M. Foley a commencé à perdre l’équilibre », a écrit le coroner Peter Ryan.

Alors que Foley tentait de sauter de la Supernova, la roue a tourné et il est tombé. En raison de la rotation de l’anneau, Amberlie était maintenant près de lui, et tout le poids de Foley a atterri sur sa fille.

« Quand M. Foley s’est levé du sol, il a vu Amberlie descendre de l’estrade. Elle était debout, mais elle était très bancale », indique le rapport du coroner.

Voyant du sang autour du nez de sa fille et sur son haut, Foley savait qu’elle était blessée, alors l’a portée jusqu’à la voiture et l’a conduite à une clinique médicale voisine, à environ trois minutes de route.

La petite fille aurait été pâle et silencieuse à son arrivée à la clinique, ce qui a incité le personnel à appeler immédiatement une ambulance.

Malgré les tentatives de réanimation d’Amberlie, elle n’a pas pu être sauvée.

Le coroner a déclaré que la mort du bambin n’était pas due à un défaut ou à un défaut de l’équipement lui-même, et il n’y avait aucune preuve que son père avait utilisé l’équipement d’une manière dangereuse ou imprudente.

« La mort d’Amberlie était un accident tragique au vrai sens du terme. » dit Ryan.

« Je ne serais pas surpris d’apprendre que de nombreux autres parents avaient déjà utilisé la Supernova d’une manière similaire sans incident grave. »

« Il aurait été difficile de prévoir qu’un tel mal pourrait arriver à Amberlie en jouant sur cette pièce d’équipement. »

Après avoir examiné la situation dans laquelle s’est produit l’accident et le décès d’Amberlie, Ryan n’avait aucune recommandation ou commentaire à faire.

Les parents d’Amberlie ont déménagé en Nouvelle-Zélande il y a neuf ans pour commencer une nouvelle vie, avaient-ils déjà déclaré aux médias.

L’année dernière, maman Emma Pennington-Foley a déclaré à Stuff : « Toute la communauté d’Upper Hutt pleure la perte de notre bébé ici avec nous et il est clair qu’Amberlie a rapproché notre communauté déjà forte.

« Elle a vraiment touché la vie de tant de personnes.

« L’amour et le soutien de tous ceux qui nous entourent – et en fait du monde – nous ont littéralement permis de traverser ces derniers jours. Merci du fond du cœur. »

La mère au cœur brisé a également expliqué comment elle et le père d’Amberlie, Rob, avaient dû faire face au coût de faire venir des parents du Royaume-Uni en Nouvelle-Zélande au milieu des restrictions de voyage de Covid-19.

Quatre membres de la famille proche ertr ont été autorisés à se rendre en Nouvelle-Zélande pour subvenir aux besoins de la famille, dont le petit frère d’Amberlie, Theo.