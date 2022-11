Un enfant de 2 ans recrée le clip viral ‘Chura Ke Dil Mera’ du Norwegian Dance Crew

L’équipe de danse norvégienne, style Quick, est devenue une sensation sur Internet avec des vidéos de leurs performances énergiques sur des numéros de Bollywood. Que ce soit Kala Chashmah, Saddi Galli ou Chura Ke Dil Mera, il n’y aurait pratiquement aucun utilisateur de médias sociaux desi qui n’ait été fasciné par l’équipe de danse virale. Maintenant, un garçon de 2 ans, qui semble très impressionné par le groupe de garçons norvégiens, a tenté de recréer l’une de leurs performances virales.

Vêtu d’un sweat-shirt bleu marine associé à un jean, le petit garçon imite avec justesse tous les tremblements d’épaule et les thumkas que le groupe a fait sur Chura Ke Dil Mera. À un moment donné dans le clip, l’enfant exécute également l’étape du crochet de twerk viral alors que les membres de la famille du garçon peuvent être entendus rire en arrière-plan. Si l’on se fie au clip, le petit garçon semble s’amuser énormément en recréant la vidéo de danse pour sa famille. L’utilisateur d’Instagram qui a partagé la vidéo a appelé le gamin “QuickAdam” tout en faisant référence à l’équipe de danse norvégienne. Elle a écrit: «Le plus grand fan de Quick Styles vient dans un petit corps de 2 ans. Il lit les vidéos Quickstyles en boucle et connaît chaque étape par cœur. Un cri de l’OG Quickstyle ferait sa journée absolue. S’il vous plaît, taguez-les pour qu’ils puissent voir mon neveu Adam le tuer. Regardez la vidéo ci-dessous :

Peu de temps après la diffusion de la vidéo, les utilisateurs en ligne se sont ralliés aux commentaires, faisant l’éloge du petit garçon. Un utilisateur l’a appelé le « prochain membre de Quickstyle », et un autre a écrit : « Incroyable ! Le gamin a religieusement suivi toutes les étapes. J’ai adoré. Un autre a rejoint, “Haha, c’est vraiment une gentillesse de performance primée surchargée.” Pendant ce temps, un utilisateur a commenté: “Spot on with his move”, un autre a dit: “Omg c’était hilarant. Ce petit garçon est en train de le tuer.

Le clip a enregistré plus d’un million de vues et compte toujours. Même l’actrice de Bollywood, Shilpa Shetty, a été impressionnée par le petit munchkin et n’a pas pu se contrôler en appuyant sur le bouton “J’aime”.

La jolie imitation du petit garçon vous a-t-elle également impressionnée ?

