Un enfant de 2 ans assiste aux entraînements d’encouragement de sa grande sœur, les internautes sont totalement émerveillés

Une vidéo saine qui devient virale montre un garçon de 2 ans en train de faire la pom-pom girl avec l’équipe. Téléchargée sur Instagram par Goodable News, la vidéo montre le tout-petit lors d’un match de football au lycée debout sur le terrain avec les pom-pom girls adolescentes. On peut le voir agiter sa paire de pompons scintillants, parfaitement en synchronisation avec toutes les vraies pom-pom girls. Selon la légende, il a observé sa sœur aînée s’entraîner et l’a choisi d’elle.

“Voici Liam, deux ans. Chaque jour, il regarde sa sœur pratiquer sa routine de cheerleading à la maison. Lorsque son entraîneur l’a découvert, ils ont ajouté Liam à l’équipe de cheerleading pour les deux derniers matchs de la saison », lit-on dans la légende de la vidéo. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à rassembler près de 2 000 likes. “C’est la chose la plus mignonne que je n’ai jamais vue”, a commenté un utilisateur de Facebook. Une autre personne a écrit : « Ce bébé a du rythme ! Il a des pompons maintenant, donnez-lui un uniforme, il l’a bien mérité !

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo devenue virale a montré la capacité de deux bébés à partager ce qu’ils pensent, par simple contact visuel et sans utiliser de mots. Le message est bien sous-titré, “Cette vidéo de ces bébés communiquant sans mots est tout.”

Le clip montrait deux bébés sur des chaises avec leur père étalant des bonbons devant eux sur la table. Il leur ordonne de ne pas manger les bonbons et d’attendre que lui et sa femme reviennent d’un travail. On l’entend dire : « Vous ne pouvez pas en avoir un maintenant, d’accord ? Tu dois attendre que maman et papa reviennent, d’accord ? Vous ne pouvez pas encore les manger. Ne les touchez pas ; nous devons juste aller chercher quelque chose. Attendez juste une seconde ». Après cela, il se cache de la vue des bébés mais laisse une caméra devant eux pour enregistrer ce qu’ils font en leur absence.

