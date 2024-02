Un enfant de 13 ans guéri d’un cancer du cerveau mortel : ScienceAlert

Lorsque Lucas a reçu un diagnostic d’un type rare de tumeur cérébrale à l’âge de six ans, le pronostic ne faisait aucun doute.

Le médecin français Jacques Grill est ému lorsqu’il se souvient avoir dû annoncer aux parents de Lucas que leur fils allait mourir.

Pourtant, sept ans plus tard, Lucas a désormais 13 ans et il ne reste aucune trace de la tumeur.

Le garçon belge est le premier enfant au monde à avoir été guéri de gliome du tronc cérébralun cancer particulièrement brutal, selon les chercheurs qui l’ont soigné.

“Lucas a déjoué tous les pronostics” pour survivre, a déclaré Grill, responsable du programme des tumeurs cérébrales au centre de cancérologie Gustave Roussy à Paris.

La tumeur, qui porte le nom complet de gliome pontique intrinsèque diffus (DIPG), est diagnostiquée chaque année chez environ 300 enfants aux États-Unis et jusqu’à 100 en France.

En avance sur Journée internationale du cancer chez l’enfant Jeudi, la communauté médicale a salué les progrès qui signifient que 85 pour cent des enfants survivent désormais plus de cinq ans après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Mais les perspectives pour les enfants atteints de la tumeur DIPG restent sombres : la plupart ne vivent pas un an après le diagnostic. Une étude récente a révélé que seulement 10 pour cent étaient en vie deux ans plus tard.

La radiothérapie peut parfois ralentir la progression rapide de la tumeur agressive, mais aucun médicament ne s’est révélé efficace contre elle.

Aucun autre cas comme lui

Lucas et sa famille ont voyagé de Belgique en France pour qu’il puisse devenir l’un des premiers patients à rejoindre l’essai BIOMEDE qui teste de nouveaux médicaments potentiels pour le DIPG.

Dès le début, Lucas a fortement réagi au médicament contre le cancer. évérolimusqui lui a été attribué au hasard.

“Au cours d’une série d’IRM, j’ai observé que la tumeur avait complètement disparu”, a déclaré Grill à l’AFP.

Mais le médecin n’a pas osé arrêter le traitement – ​​du moins jusqu’à il y a un an et demi, lorsque Lucas a révélé qu’il ne prenait plus les médicaments de toute façon.

“Je ne connais aucun autre cas semblable dans le monde”, a déclaré Grill.

Reste à savoir exactement pourquoi Lucas s’est si complètement rétabli et comment son cas pourrait aider d’autres enfants comme lui à l’avenir.

Sept autres enfants participant à l’essai ont survécu des années après avoir été diagnostiqués, mais seule la tumeur de Lucas a complètement disparu.

La raison pour laquelle ces enfants ont réagi aux médicaments, alors que d’autres ne l’ont pas fait, était probablement due aux « particularités biologiques » de leurs tumeurs individuelles, a déclaré Grill.

“La tumeur de Lucas présentait une mutation extrêmement rare qui, selon nous, rendait ses cellules beaucoup plus sensibles au médicament”, a-t-il ajouté.

Reproduire Lucas

Les chercheurs étudient les anomalies génétiques des tumeurs des patients et créent des « organoïdes » tumoraux, qui sont des masses de cellules produites en laboratoire.

“Le cas de Lucas offre un réel espoir”, a déclaré Marie-Anne Debily, chercheuse qui supervise les travaux du laboratoire.

“Nous allons essayer de reproduire in vitro les différences que nous avons identifiées dans ses cellules”, a-t-elle expliqué à l’AFP.

L’équipe souhaite reproduire ses différences génétiques dans les organoïdes pour voir si la tumeur peut ensuite être tuée aussi efficacement que chez Lucas.

Si cela fonctionne, “la prochaine étape sera de trouver un médicament qui ait le même effet sur les cellules tumorales que ces changements cellulaires”, a déclaré Debily.

Même si les chercheurs sont enthousiasmés par cette nouvelle piste, ils préviennent que tout traitement possible est encore loin.

“En moyenne, il faut 10 à 15 ans à partir du premier médicament pour devenir un médicament – ​​c’est un processus long et fastidieux”, a déclaré Grill.

David Ziegler, oncologue pédiatrique à l’hôpital pour enfants de Sydney en Australie, a déclaré que le paysage du DIPG a radicalement changé au cours de la dernière décennie.

Les avancées en laboratoire, l’augmentation des financements et les essais comme BIOMEDE “me rendent convaincu que nous allons bientôt découvrir que nous sommes capables de guérir certains patients”, a déclaré Ziegler à l’AFP.

