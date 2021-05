Un enfant de 12 ans des États-Unis construit la plus haute structure de popsicle jamais vue

Un garçon de 12 ans de l’État américain de l’Illinois a battu un record du monde Guinness intéressant en utilisant des bâtons de popsicle pour construire une tour mesurant 6,157 mètres (20,2 pieds) .L’enfant, Eric Klabel, est un résident de Naperville Pour réaliser cet exploit, le garçon a travaillé assidûment pendant un mois et a utilisé 1750 bâtons de popsicle et près de deux livres de colle pour construire la plus haute structure de bâton du monde.

Selon Klabel, il construit des objets avec des bâtons de popsicle et d’autres matériaux recyclés depuis 2015 après avoir été fasciné par les projets que son père a construits. Mais, il a été inspiré pour chasser le record du monde après avoir vu une fois une vidéo mettant en évidence les records du monde Guinness d’autres détenteurs. Depuis, il savait qu’il avait la compétence et la passion pour la sculpture de bâtonnets de popsicle, il a continué à le faire pousser. Enfin, il a pu construire une structure de sucette glacée record qui peut être vue de loin. Cet exploit a sûrement dû rendre son père fier.

Selon Records du monde Guinness, l’enfant a eu le plus de difficultés à s’assurer que la base de la tour était suffisamment solide pour se soutenir afin de pouvoir la rendre aussi haute que possible.

Klabel a passé des heures à décider de la forme de sa structure de titre et a finalement opté pour une structure en forme de pyramide qui pourrait fournir un cadre de soutien solide. Il a construit la tour en segments, chacun mesurant environ trois pieds de long. Il a également révélé qu’il devait faire à plusieurs reprises un segment vertical, mais finalement, son travail acharné a porté ses fruits. Une fois la tour terminée, lui et sa famille ne pouvaient s’empêcher de l’admirer.

Le garçon a également fabriqué de nombreux autres articles à partir de bâtons de popsicle, notamment une voiture miniature motorisée, un bateau, une piste en marbre, une chaise fonctionnelle et une réplique d’une maison qui avait également besoin de meubles, d’éclairage et d’autres articles ménagers.

