Un enfant de 10 ans s’est fait tatouer. Sa mère a été arrêtée.

Peu de temps après la mort de Malik, Gaquan a demandé le numéro 3 sur son bras – le numéro du maillot de basket de son frère. Sa mère a accepté.

Lorsque les enseignants de l’école élémentaire de Gaquan ont vu le tatouage, Mme Napier a été signalée à la police – il est illégal en Géorgie pour toute personne de moins de 18 ans de se faire tatouer. Mme Napier a plaidé coupable d’avoir tatoué un mineur et a été condamnée à 12 mois de probation, selon les archives judiciaires.

Gaquan Napier a maintenant 24 ans, et Mme Napier a toujours l’impression qu’elle n’a rien fait de mal. criminel. (M. Napier n’a pas répondu à une demande de commentaire faite par l’intermédiaire de sa mère.)

“Vous pouvez prendre votre petite fille et lui faire percer les oreilles, quelle est la différence?” a déclaré Mme Napier, qui porte un mémorial similaire à Malik sur son propre bras. « Je n’ai rien fait faire à mon enfant, c’était son choix. C’était beau qu’il y ait pensé.

Limiter les tatouages ​​aux adultes est une pratique occidentale relativement moderne, a déclaré Lars Krutak, anthropologue du tatouage et associé de recherche au Museum of International Folk Art de Santa Fe, NM, qui a étudié la culture du tatouage dans 50 tribus indigènes de 30 pays. Du Japon au Kenya en passant par Bornéo, a-t-il dit, les tatouages ​​​​pour enfants marquaient les étapes de la vie, étaient utilisés comme identifiants tribaux et étaient censés avoir des fins médicinales ou thérapeutiques.

“Peut-être que décoloniser le concept de pensée occidentale des tatouages” adaptés à l’âge “pourrait être éclairant”, a déclaré M. Krutak. “Mais je ne dis pas que les enfants doivent être tatoués à 10 et 11 ans, car ils ont encore beaucoup à apprendre sur le monde.”

Dans le monde occidental, des lois interdisant spécifiquement aux mineurs de se faire tatouer se sont répandues au milieu du 20e siècle – bien que des lois plus larges sur la protection de l’enfance aient été utilisées pour poursuivre le tatouage des enfants à partir de la fin du 19e siècle, a déclaré Matt Lodder, un professeur spécialisé dans tatouages ​​à l’École de philosophie et d’histoire de l’art de l’Université d’Essex en Angleterre. Dans son nouveau livre, “Painted People”, le Dr Lodder présente une page d’un catalogue de jouets du XIXe siècle où une machine à tatouer est proposée à la vente parmi les jouets.