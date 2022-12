Un enfant d’âge préscolaire de l’Ontario transporté par avion à 350 km de chez lui en raison d’un hôpital local complet

Une mère ontarienne dit que l’expérience récente de son fils dans le système de santé pédiatrique bondé de l’Ontario l’a laissée terrifiée, elle et sa famille.

Le mois dernier, le Simcoe, Ont. Le fils de quatre ans de sa mère, Remy, a été transporté par avion à l’hôpital général de Kingston, à quelque 350 kilomètres de chez lui, à la suite d’une septicémie presque mortelle.

“Quand votre enfant a de la fièvre, ce n’est pas là que vous vous attendez”, a déclaré Stephanie Rutherford, émue, à CTV News Toronto dans une interview.

Normalement, Remy aurait été transporté d’urgence à l’unité de soins intensifs pédiatriques (USI) du McMaster Children’s Hospital à Hamilton, en Ontario. pour le traitement, mais il était plein.

Les médecins de l’hôpital local de Rutherford, Norforlk General, pensaient à l’origine que l’enfant d’âge préscolaire avait une infection virale et l’ont renvoyé, lui et sa mère, à la maison avec Tylenol et Advil.

Mais ensuite les choses ont empiré.

“Il était incapable de se retourner, de se nourrir, d’aller aux toilettes, se plaignant de douleurs au cou, les bras et les jambes lui faisaient mal, il se plaignait d’un mal de tête”, a déclaré Rutherford.

Rutherford a appelé le 911 et a déclaré que les médecins locaux avaient réalisé qu’il avait besoin d’un traitement dans une unité de soins intensifs pédiatriques.

Mais avec McMaster complet, ainsi que l’hôpital pour enfants de London, Remy a été transporté par avion à Kingston – l’hôpital le plus proche avec un lit de soins intensifs pédiatriques disponible à l’époque.

“Ils ont dit que si je n’avais pas appelé le 911 quand je l’ai fait, il serait mort… Le pire cauchemar des parents”, se souvient Rutherford.

Remy a finalement reçu un diagnostic de streptocoque du groupe A, qui provoque souvent une angine streptococcique ou une scarlatine. Dans de rares cas, comme celui de Remy, il peut se transformer en une infection septique pouvant entraîner une défaillance multiviscérale.

Rutherford a déclaré que ses reins, son pancréas, son foie et sa rate étaient tous affectés à la suite de l’infection et que son corps se boursouflait chaque fois qu’il avait besoin d’une intraveineuse. Il a été placé sous ventilateur et traité avec des antibiotiques pendant son séjour à Kingston General, où il demeure aujourd’hui.

Remy Rutherford, 4 ans, est vu sur cette image non datée. (Fourni)

La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a commenté l’expérience de Rutherford, affirmant qu’il n’est «pas idéal» pour une famille de faire soigner un enfant aussi loin.

“Mais il est également important de comprendre qu’en faisant ce transport aérien, cet enfant a pu être évalué et traité plus tôt”, a-t-elle déclaré.

Les hôpitaux pédiatriques de l’Ontario ont connu une augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires au cours des derniers mois, un problème qui a été aggravé par des problèmes de personnel généralisés.

Au niveau local, début novembre, l’Hospital for Sick Children de Toronto a annoncé qu’il annulait des chirurgies et redéployait du personnel à l’USI pour faire face à l’afflux.

Dans ce cas, le chef des soins intensifs de Sick Kids, le Dr Steven Schwartz, a déclaré que c’était le bon choix.

« Cela a littéralement sauvé des vies », a-t-il déclaré dans une entrevue à la Presse canadienne publiée lundi.

Pour sa part, Rutherford a dit qu’elle était reconnaissante envers les médecins et le personnel de santé qui soignent son fils, mais a dit qu’elle était consternée que sa famille et d’autres aient été forcés d’être dans cette position.

“C’était terrifiant pour être honnête”, a-t-elle déclaré.

Avec des fichiers de Janice Golding et de La Presse canadienne