Un enfant d’à peine 11 ans utilisait un chariot élévateur dans un centre de distribution du Kentucky, selon les autorités

Un centre de distribution du Kentucky a été condamné à une amende de 30 000 dollars après que le ministère américain du Travail a découvert qu’il employait illégalement deux enfants, dont l’un conduisait un chariot élévateur.

Il a été découvert que l’entrepôt de Win.It America Inc. à Hébron, à environ 32 kilomètres à l’ouest de Cincinnati, dans l’Ohio, employait un enfant de 11 et 13 ans dans son centre de distribution « pendant des mois », a déclaré vendredi le ministère américain du Travail. dans un communiqué de presse.

La découverte des enfants a été découverte en août par la Division des salaires et des horaires du Département américain du Travail.

Un enfant employé conduisait un chariot élévateur, ce qui est considéré comme dangereux pour les travailleurs de moins de 18 ans, et un autre enfant récupérait les commandes dans l’entrepôt, ce qui est interdit aux travailleurs de moins de 16 ans, a indiqué le département.

Les enfants travaillaient également « plus d’heures que ce qui est légalement autorisé et violaient les réglementations fédérales qui interdisent d’employer des travailleurs de moins de 14 ans dans des métiers non agricoles », indique le communiqué.

Le ministère a obtenu le 8 septembre un jugement par consentement fédéral exigeant que l’exploitant de l’entrepôt d’Hébron cesse d’employer des enfants et met en garde l’exploitant contre toute violation des lois fédérales sur le travail des enfants à l’avenir.

Entrepôt Win.IT America Inc. à Hébron, KY. Google

Le tribunal a également ordonné à Win.IT America de payer 30 276 dollars de sanctions civiles et d’embaucher un consultant tiers pour fournir « une formation semestrielle à la conformité à tout le personnel de direction pendant une période de trois ans », indique le communiqué.

Win.IT America Inc. a été fondée en 2013 et est la branche américaine de WinIT Information Technology Co., un fournisseur de solutions de chaîne d’approvisionnement intégrées basé à Shanghai, en Chine, comptant plus de 700 employés aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et en Grande-Bretagne, ont déclaré des responsables. .

Win.IT America Inc. n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter.

Cette sanction intervient dans le cadre d’une répression des violations du travail des enfants aux États-Unis, qui, selon Juan Coria, administrateur régional de la Division des salaires et des horaires à Atlanta, constate une « augmentation alarmante ».

« Les employeurs ont la responsabilité de prendre toutes les mesures appropriées pour vérifier qu’ils n’emploient pas illégalement des enfants. S’ils ne respectent pas ces obligations, nous agirons rapidement pour les tenir responsables et protéger la jeunesse de notre pays », a déclaré Coria.

Au cours de l’exercice 2022, le ministère américain du Travail a constaté des violations du travail des enfants impliquant près de 4 000 enfants dans tout le payssoit une augmentation de plus de 60 % au cours des cinq dernières années.