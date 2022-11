Un enfant commence le plus lentement dans la course au citron et à la cuillère et finit par la gagner

Les vidéos qui détiennent le résultat opposé à la façon dont elles commencent sont courantes sur les réseaux sociaux. Lorsqu’il s’agit d’une course, on voit souvent le dernier concurrent remporter le tout en accélérant dans les derniers instants de la course. Une telle vidéo d’un enfant équilibrant un citron sur une cuillère et remportant la course après avoir commencé le plus lentement est devenue virale sur Twitter.

Lentement mais surement, on réussit. -Ésope pic.twitter.com/6yaixiJvER — Vala Afshar (@ValaAfshar) 9 novembre 2022

La vidéo sous-titrée – “Lent et régulier gagne la course.” et posté le 9 novembre commence avec un groupe d’enfants qui commencent une course de citron et de cuillère. L’objectif est d’atteindre la ligne d’arrivée en premier mais sans que le citron ne tombe à aucun moment de la course. Cependant, la plupart des enfants ont échoué car ils étaient plus concentrés à atteindre tôt plutôt qu’à équilibrer le citron sur la cuillère.

Un enfant qui commence le plus lentement d’entre eux atteint la ligne d’arrivée avec succès avec le citron bien équilibré sur la cuillère. L’enfant a remporté la course car il était le seul à se concentrer sur l’équilibre du citron plutôt que de terminer la course plus tôt. La raison derrière cela est l’intelligence de l’enfant pour pouvoir comprendre qu’il ne sert à rien de se dépêcher car sans le citron, il n’y aurait aucune chance de gagner.

Dès que le garçon atteint la ligne d’arrivée, tout le monde commence à l’applaudir.

La vidéo a plus de 99 vues lakh et plus de 1,37 mille likes. Les personnes dans la section des commentaires ont utilisé des mots, des gifs et des emojis pour exprimer leur appréciation pour l’enfant qui remporte la course.

Beaucoup à apprendre ça ! — Cristian (@i_am_teknon) 9 novembre 2022

Un utilisateur a écrit – “Beaucoup à apprendre de ça!”, ce qui implique que la vidéo a été une énorme leçon pour lui.

Le tempo et le rythme sont très importants – Daniel Lee (@SZCSSL) 9 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit – “Le tempo et le rythme sont très importants.”

Qu’avez-vous pensé de la vidéo ? Êtes-vous d’accord avec la notion – lente et régulière gagne la course ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici