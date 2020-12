Un enfant bahreïni dont le père risque la peine de mort a envoyé une lettre à Lewis Hamilton exhortant le septuple champion de Formule 1 à faire la lumière sur l’affaire au milieu d’allégations de torture.

Ahmed Ramadhan, 11 ans, a dessiné une photo de la voiture de course d’Hamilton demandant de l’aide: « Lewis, s’il vous plaît, sauvez mon père. »

« Quand je dessinais la voiture, j’avais l’espoir qu’elle pourrait sauver la vie de mon père », a déclaré le groupe de défense basé à Londres, Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), citant l’enfant.

« J’espère vraiment que Lewis Hamilton transmettra mon message pour que mon père puisse rentrer à la maison. »

Hamilton, qui a remporté le Grand Prix de Bahreïn le mois dernier, a confirmé lors d’une conférence de presse dans la capitale des Émirats arabes unis samedi qu’il avait reçu la lettre.

« Je pense que le plus triste pour moi, c’est qu’il y a un jeune homme dans le couloir de la mort et ce n’est pas clair … et quand son fils m’écrit une lettre, ça me touche vraiment », a-t-il déclaré avant la course finale du Grand Abu Dhabi. Prix.

« Je pense qu’il y a certainement du travail à faire en arrière-plan et je ne le laisserai certainement pas passer inaperçu. »

En juillet, la plus haute juridiction de Bahreïn a confirmé la condamnation à mort de Mohamed Ramadhan et Hussain Moosa reconnus coupables du meurtre d’un policier lors d’un attentat à la bombe, à la suite d’allégations selon lesquelles la condamnation était fondée sur des aveux extorqués sous la torture.

L’incident aurait eu lieu au milieu d’une vague d’attaques contre la police et d’autres incidents violents qui ont éclaté après que des manifestations de masse de rue en 2011 aient exigé un Premier ministre élu et une monarchie constitutionnelle à Bahreïn.

Les deux accusés sont des membres de la communauté chiite de Bahreïn dirigée par les sunnites et ont été condamnés pour la première fois fin 2014.

Amnesty International a condamné cette décision et a qualifié le procès de « manifestement inéquitable ».

Hamilton a déclaré lors de la conférence qu’il aurait espéré aborder le problème avec le prince héritier de Bahreïn Salman bin Hamad Al Khalifa, mais son infection avec coronavirus ne lui permettrait pas.

« J’espérais … m’asseoir et aborder la question avec le prince héritier, mais j’étais cloué au lit pendant la majeure partie de la semaine », a-t-il déclaré.

Bahreïn a affirmé que l’Iran avait formé et soutenu les manifestants afin de renverser le gouvernement de Manama – une accusation que Téhéran nie.

Le royaume rejette les allégations de violations des droits de l’homme et nie avoir imposé des mesures discriminatoires à l’encontre de ses citoyens chiites.

« Lorsque des champions du monde comme Lewis Hamilton choisissent de s’exprimer, des vies peuvent changer à jamais », a déclaré Sayed Ahmed Alwadaei, directeur de BIRD.