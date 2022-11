Un enfant autiste de 7 ans sensibilise et rit avec un livre de blagues

Stalen Venator n’avait que 21 mois lorsqu’on lui a diagnostiqué un trouble du spectre autistique.

Il est maintenant un enfant de sept ans à Oromocto dont le passe-temps favori est de faire rire les autres.

Stalen, qui ne parle pas, utilise un IPad pour communiquer ses blagues sur Facebook chaque semaine depuis deux ans.

Récemment, lui et sa mère ont publié un livre de blagues, intitulé Les blagues sont pour tout le mondepour faire connaître son état et partager ses jeux de mots préférés.

“Mon espoir est que les gens se rendent compte qu’une vie vécue différemment n’est pas une vie moins vécue”, a déclaré Chrystal Venator.

“Même si Stalen est autiste et utilise un appareil pour communiquer, et a des interventions médicales, il peut tout faire. … Nous avons des rêves et des espoirs pour lui et c’est juste une personne incroyable.”

Stalen utilise un IPad pour raconter ses blagues et communiquer avec les autres. (Stalen’s Way/Facebook)

Venator a déclaré que Stalen a toujours été un “trickster”, jouant des blagues pratiques sur les membres de sa famille et les thérapeutes.

Lorsqu’elle et son mari ont acheté un IPad à Stalen, ils ont décidé d’incorporer l’humour dans la technologie, ainsi que des utilisations de base, notamment l’orthographe des mots et la prononciation de son nom à haute voix.

“Nous avons trouvé que c’était un excellent moyen de le connecter avec d’autres personnes”, a déclaré Venator, “Il devient plus compétent chaque jour.”

Venator a lancé un blog, appelé Stalen’s Way, pour partager le parcours de la famille avec Stalen au fur et à mesure que sa vie progressait avec l’autisme et les problèmes de santé qui accompagnaient la maladie.

Chrystal Venator dit qu’elle espère que son blog et leur livre publié montreront qu’une vie vécue différemment n’est pas une vie moins vécue. (Stalen’s Way/Facebook)

“J’écrivais comme ma façon de faire face et de raconter son histoire et cela a pris une sorte de vie propre.”

Le blog a attiré des personnes du monde entier, notamment d’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les abonnés envoient maintenant des blagues à Stalen à raconter. Ils se connectent chaque semaine pour le voir leur dire.

“Il s’entraîne toute la semaine pour pouvoir frapper parfaitement la punchline, c’est donc devenu son truc hebdomadaire – les blagues de Stalen de la semaine”, a déclaré Venator.

Venator a déclaré que c’est ce qui l’a incitée à l’aider à publier un livre rempli de ses meilleures blagues. “Je l’ai fait comme un projet pour le responsabiliser.”

Stalen a aidé à tous les aspects du développement du livre, du choix de la couleur du livre aux graphismes artistiques à l’intérieur.

“Nous avons le soutien du monde entier et cela aide certainement à remplir nos réservoirs d’espoir”, a déclaré Venator.

Dit-elle Les blagues sont pour tout le monde est maintenant dans une bibliothèque au Texas, et d’autres enfants autistes ont suivi son exemple, racontant ses blagues en ligne en utilisant une technologie similaire.

Comment ça a commencé

Chrystal Venator a déclaré que les inquiétudes concernant son état avaient commencé lorsque Stalen avait 13 mois.

“Il a eu beaucoup de premiers mots, mais un jour, c’était comme s’il était devenu complètement silencieux.”

Venator a déclaré que les gens avaient du mal à se connecter avec Stalen. S’il était dans une pièce avec d’autres personnes, il se sentirait seul.

Chrystal Venator dit que Stalen a aidé avec tous les aspects du livre, du choix de la couleur à la sélection des graphiques. (Stalen’s Way/Facebook)

Il a commencé à montrer des signes de frustration face à l’incapacité de parler.

“Il y avait des choses qu’il voulait nous dire, il y avait des choses qu’il voulait et il n’avait aucun moyen de le communiquer”, a déclaré Venator.

Venator a déclaré que Stalen était rapidement devenu intrigué par la technologie, voyant ses parents utiliser leurs téléphones portables. Cela a suscité l’idée d’utiliser un appareil pour l’aider à communiquer.

“Nous avons essayé et ça a tout simplement décollé”, a déclaré Venator.