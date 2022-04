Un enfant australien essayant de la nourriture indienne pour la première fois a une réaction inestimable

Nous savons bien que les cuisines occidentales sont très populaires parmi les Indiens, mais ce n’était pas l’inverse jusqu’à récemment. Les plats indiens font progressivement leur chemin dans le cœur des gens à l’étranger. Des personnalités influentes, comme le Premier ministre australien Scott Morrison à plusieurs stars d’Instagram ou de TikTok à l’étranger, les gens ont trouvé la cuisine indienne délicieuse. La cuisine indienne est célèbre dans le monde entier pour ses épices et ses saveurs aromatiques. Maintenant, une petite fille a essayé un plat indien pour la première fois dans un restaurant en Australie et sa réaction est inestimable. D’après le clip viral, il semble qu’elle ait apprécié le plat principal et le dessert.

Dans le clip viral, la fille est vue en train de dîner dans un restaurant indien, où elle essaie d’abord du riz avec du poulet kadhai. Vient maintenant le dessert, et le petit essaie du kulfi à la mangue. Nous sommes sûrs que le plat principal et le plat sucré ne l’ont pas déçue. Dans la plupart des restaurants indiens, on vous sert un rafraîchisseur de bouche – principalement des graines de fenouil (saunf) et du sucre candi (mishri) – à la fin de votre repas. Après son repas, la fille goûte des graines de fenouil et on dirait qu’elles se sont coincées dans ses dents. Quoi qu’il en soit, sa réaction après avoir goûté le rafraîchisseur de bouche était assez hilarante. On la voit même se lier d’amitié avec les serveurs du restaurant, car on la voit parler à une femme.

Regardez la vidéo ici :

Le clip a été partagé par un blogueur culinaire, plus tôt ce mois-ci, et jusqu’à présent, il a amassé plus de 200 000 vues et des tonnes de réactions. “On dirait qu’elle avait mal aux dents”, a commenté un utilisateur tandis qu’un autre partageait l’astuce pour manger des graines de fenouil : “L’astuce consiste à manger en grappes”. Certains ont même émis l’opinion qu’une fois qu’une personne a essayé la cuisine indienne, il n’y a plus de retour en arrière.

