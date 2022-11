Un enfant atteint de pneumonie attend près de 40 heures aux urgences de l’Ontario

Un enfant de quatre ans atteint du syndrome de Down a passé environ 40 heures dans une salle d’urgence de l’Ontario après avoir contracté une grave maladie respiratoire, ce que sa mère qualifie de « complètement ridicule » et « inacceptable ».

Il était environ 2 h 30 le 9 novembre lorsque Jasmine, une résidente de la région de Woodbridge, en Ontario, a dit qu’elle avait appelé le 911. La fièvre de sa jeune fille ne cessait pas et elle vomissait toutes les heures.

CTV News Toronto a accepté de n’utiliser que le prénom de Jasmine pour protéger son identité.

Le couple a été transporté à l’hôpital Cortellucci Vaughan, un nouvel établissement qui a ouvert ses portes aux patients en 2021. L’hôpital a déclaré ces dernières semaines qu’il était aux prises avec un afflux de patients “plus malades”, ce qui l’a amené à fonctionner en surcapacité, notamment dans leur unité de pédiatrie.

“Nous n’avons pas attendu longtemps avant d’arriver au triage”, a déclaré Jasmine au téléphone à CTV News Toronto. “Je pense que j’ai vu un médecin moins d’une heure après mon arrivée (au service des urgences).”

Mais c’est à ce moment-là que Jasmine dit que le processus a ralenti. Elle a dit que le médecin avait ordonné des analyses de sang et des radiographies, qui montraient que l’enfant avait une pneumonie, et que la famille avait été informée que l’enfant de quatre ans devrait passer la nuit.

Vers 8 heures du matin, ils ont été déplacés de la zone d’examen vers le couloir, où ils ont attendu environ quatre à cinq heures.

«Elle était fatiguée et avait vraiment sommeil. Nous n’avions nulle part où nous allonger, j’ai donc dû utiliser deux chaises et des couvertures pour lui faire un lit », a déclaré Jasmine. Pendant ce temps, elle a déclaré qu’une infirmière s’était occupée de sa fille, y compris lorsqu’elle avait vomi par terre.

Un enfant de quatre ans dort dans un lit de fortune à l’hôpital Cortellucci Vaughan en novembre 2022. (Photos fournies)

Ce n’est que lorsqu’un autre membre du personnel a vu le lit de fortune que la famille a été transférée dans une chambre partagée avec un autre adolescent. Jasmine a déclaré que la chambre avait un fauteuil inclinable pour chaque patient, séparé par du plexiglas.

À ce stade, dit-elle, les niveaux d’oxygène de sa fille avaient chuté.

“Ils ont dû mettre un masque sur son visage”, a déclaré Jasmine. “C’est pendant que nous étions dans cette pièce que le test est revenu qu’elle est positive pour le VRS.”

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus respiratoire courant qui touche particulièrement les jeunes enfants. Une augmentation de la maladie au Canada, en plus d’une augmentation des cas de grippe et de COVID-19, contribue à un système de soins de santé surchargé, en particulier dans les hôpitaux pédiatriques.

Après avoir appris le diagnostic, Jasmine a déclaré qu’elle et sa fille avaient de nouveau été transférées dans une autre pièce du service des urgences, où l’enfant a finalement reçu un lit. Jasmine a dormi dans une chaise de rechange.

Vers 18 heures le 10 novembre, soit environ 40 heures après avoir appelé le 911 pour la première fois, la famille a été transférée dans un lit du service général de l’hôpital.

“À un moment donné, je leur ai demandé de nous emmener au SickKids (hôpital) parce que, je me dis, ‘C’est ridicule'”, a déclaré Jasmine. “Ils m’ont dit que Sick Kids n’avait pas de lits.”

Un enfant de quatre ans attend aux urgences de l’hôpital Cortellucci Vaughan le 9 novembre 2022. (Fourni par la famille)

Les hôpitaux pour enfants de tout l’Ontario ont signalé une augmentation significative du nombre de patients en raison de virus respiratoires, SickKids ayant déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il suspendait certaines interventions chirurgicales pour « préserver la capacité de soins intensifs ».

Dans une déclaration du 11 novembre, l’hôpital a déclaré que son recensement des soins intensifs était d’au moins 127% supérieur à sa capacité depuis plusieurs jours.

L’Ontario compte au total 112 lits de soins intensifs pour enfants.

‘SURBONDÉ EST UNE SOUS-DÉCLARATION’

L’hôpital Cortellucci Vaughan est un établissement de 1,7 milliard de dollars qui a ouvert ses portes en février 2021 sous Mackenzie Health. Il compte environ 350 lits et son site Web indique que l’hôpital «abrite des programmes spécialisés, notamment Femme et enfant, Santé mentale pour patients hospitalisés et AVC pour patients hospitalisés».

Jasmine a déclaré que même si le personnel était réactif et travaillait continuellement, il y avait tout simplement trop de patients à traiter et l’hôpital se sentait «désorganisé».

“Pendant tout le temps où j’étais là-bas, mon cœur était honnêtement entre mes mains”, a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas sur les médecins. Ce n’est pas sur les infirmières. Si je faisais ce travail, je démissionnerais.

Elle a noté qu’il semblait y avoir beaucoup de membres du personnel qui étaient étudiants et on lui a dit qu’ils ne pouvaient prendre aucune décision concernant les soins de son enfant.

Dans un communiqué, un porte-parole de Mackenzie Health a déclaré que ses services d’urgence et ses centres de soins d’urgence avaient “vu des volumes de patients plus élevés que jamais auparavant”.

“Nous fonctionnons en surcapacité et de nombreuses personnes qui viennent nous voir pour des soins sont très malades, y compris un nombre croissant d’enfants”, ont-ils déclaré.

« Nous faisons de notre mieux pour trier les patients le plus rapidement possible. Nous visons moins de deux heures pour voir un médecin dans un premier temps et nous avons pu maintenir cela en moyenne, mais il y a eu des jours récemment où c’est malheureusement plus long. Parfois, les patients peuvent également avoir besoin de scanners d’imagerie médicale ou d’analyses sanguines qui sont envoyées au laboratoire – cela prend du temps et peut contribuer à ce qui semble être un temps d’attente encore plus long.

Mackenzie Health a également déclaré que parce que les patients «arrivent plus malades», beaucoup doivent être admis, ce qui contribue à une attente plus longue pour les soins hospitaliers.

« Même si nous avons augmenté la capacité de notre unité pédiatrique, le service des urgences sert actuellement d’espace de pointe lorsqu’il y a plus d’enfants nécessitant des soins que nous n’avons de lits disponibles. Parfois, nous avons dépassé les 250 % de notre capacité de lits pédiatriques admis », ont-ils déclaré.

“Les longs temps d’attente et les soins aux patients dans des espaces de pointe temporaires ne sont pas l’expérience que nous souhaitons pour nos patients, mais ils sont une réalité en ce moment.”

Les temps d’attente dans les salles d’urgence de l’Ontario ont atteint un niveau record en septembre, les patients passant en moyenne 21,3 heures à attendre d’être admis.

Le Parti libéral provincial a même qualifié ce mois de « pire septembre jamais enregistré depuis 2008 ».

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a déclaré à CTV News Toronto dans un communiqué que le gouvernement est en «contact constant» avec les hôpitaux pédiatriques pour s’assurer que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin. Elle a également déclaré que les hôpitaux avaient reçu pour instruction d’utiliser la capacité des hôpitaux pour adultes pour soutenir les unités pédiatriques.

«Nous adoptons une approche d’équipe Ontario et avons augmenté la capacité hospitalière à tous les niveaux en ajoutant plus de 3 500 nouveaux lits d’hôpitaux en soins intensifs, actifs et post-actifs», a déclaré Jones mardi.

« Nous savons que les volumes des services d’urgence ont augmenté d’année en année. Nous ne sommes pas d’accord avec le statu quo. C’est pourquoi nous avons investi dans les ressources humaines en santé, libéré des lits dans toute la province et élargi les modèles de soins 911 pour réduire les temps d’attente alors que la demande augmente à l’approche de l’automne et de l’hiver.

Pour Jasmine, elle a déclaré que des mesures concrètes doivent être prises non seulement pour réduire les temps d’attente, mais aussi pour alléger le fardeau des professionnels de la santé surmenés.

« Quarante heures aux urgences, c’était complètement ridicule pour un enfant de quatre ans. C’est inacceptable.