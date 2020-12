Un enfant a été accusé du meurtre de deux adultes et de deux enfants en Virginie occidentale.

Dimanche matin, un homme, sa femme et leurs fils de trois et 12 ans ont été retrouvés morts, blessés par balle par un parent vers 10h40 dimanche à leur domicile de Cemetery Hill Drive à Elkview.

Le parent avait essayé d’entrer en contact avec la famille de cinq enfants samedi et s’était rendu chez eux dimanche pour s’enregistrer après qu’ils n’aient pas reçu de réponse.

Ils ont trouvé la porte d’entrée déverrouillée et les cadavres à l’intérieur et ont appelé la police.

Le bureau du shérif du comté de Kanawha a déclaré qu’un cinquième habitant de la maison, un membre masculin de la famille âgé de 16 ans, avait été retrouvé en toute sécurité ailleurs.

Les députés ont ensuite annoncé dimanche soir qu’un mineur avait été accusé de quatre meurtres en relation avec l’incident, mais n’ont pas précisé s’il s’agissait d’un jeune de 16 ans de la maison.

Un mineur a été accusé du meurtre de deux adultes et de deux enfants en Virginie occidentale. Dimanche matin, un homme, sa femme et leurs fils de trois et 12 ans ont été retrouvés morts, blessés par balle par un membre de la famille vers 10h40 dimanche à leur domicile de Cemetery Hill Drive à Elkview.