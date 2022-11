Un enfant abandonné par ses parents au bord de l’autoroute contraint de marcher un mile la nuit pour obtenir de l’aide

UN ENFANT qui a été abandonné par ses parents sur le bord d’une autoroute a été obligé de marcher un mile la nuit pour obtenir de l’aide.

Le jeune de 17 ans a dû être secouru après s’être retrouvé bloqué sur le côté de la M11 dans le Cambridgeshire.

Un ado a été abandonné sur la M11 par ses parents, et a dû marcher la nuit pour trouver de l’aide

L’adolescent a ensuite été contraint de marcher un mile dans la nuit noire – dans une région qu’il ne connaissait pas – jusqu’à ce qu’il trouve un téléphone SOS d’urgence et puisse appeler à l’aide.

La police s’est précipitée vers le garçon et s’est assurée qu’il soit placé dans un foyer sûr à la suite de l’incident traumatisant.

Cambridgeshire Constabulary a partagé les détails de l’horreur dans une publication sur Facebook.

Il disait: “Imaginez que vous avez 17 ans. Imaginez que vos parents vous laissent au bord d’une autoroute près d’une ville que vous ne connaissez pas.

“Imaginez devoir marcher un mile la nuit, sur le tronçon le plus sombre de cette autoroute, jusqu’au téléphone SOS d’urgence pour obtenir de l’aide.

“C’était la réalité pour un garçon récemment sur le M11.

“Il n’était pas du Cambridgeshire et n’avait aucun lien avec ici, mais il avait besoin de notre aide et c’est exactement ce que nous avons fait.

“Grâce aux agents de notre unité d’enquête et de protection contre la maltraitance des enfants (CAISU), il a été temporairement placé sous protection policière et se trouve dans un environnement plus sûr pendant que les enquêtes se poursuivent pour savoir où il sera désormais le plus heureux.”

Toute personne ayant des inquiétudes au sujet d’un enfant a été invitée à contacter sa police locale, car l’information pourrait sauver une vie.

Cambridgeshire Constabulary a ajouté: “Tous les rapports peuvent être faits en toute confidentialité et peuvent être faits de manière anonyme.”