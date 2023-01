Un enfant a supplié “Ne tuez pas mon frère” lorsque le tueur a tenté de poignarder un garçon de 4 ans après avoir poignardé son voisin 59 fois à mort

UN ENFANT a supplié “ne tue pas mon frère” lorsqu’un tueur a essayé de poignarder un jeune garçon après avoir poignardé son voisin 59 fois à mort.

Aaron Cook, 23 ans, s’est lancé dans l’attaque frénétique contre Bella Nicandro, 76 ans, dans la peluche de Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Bella a été poignardée à mort à Notting Hill Crédit : Police métropolitaine

Il a ensuite tenté de poignarder un garçon de quatre ans mais a été arrêté par la mère du jeune.

Des témoins horrifiés ont regardé le tueur alors qu’il parcourait les rues les bras couverts de sang.

Il a également déclaré «Je suis Dieu, je suis Dieu», avant d’être retenu par des membres du public.

Cook est maintenant détenu indéfiniment dans un hôpital psychiatrique après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire coupable par responsabilité atténuée.

Les accusations de tentative de lésions corporelles graves à l’enfant et de harcèlement aggravé par la race ont été laissées au dossier du tribunal.

Le Old Bailey a entendu comment l’horreur s’est déroulée le 14 août 2021.

Cook avait envoyé un message à un ami d’école en disant: “Tu devrais me respecter parce que tu sais que je suis Dieu, je suis sur le point d’aller là-bas et de violer et de tuer quelqu’un et personne ne peut rien y faire parce que je suis Dieu b ***h”.

Alors que la mère retournait au bloc d’appartements où Cook et Bella vivaient avec ses deux enfants, il descendit en courant.

Cook a alors attrapé l’enfant de quatre ans et a pointé le couteau sur sa nuque et a tenté de le poignarder.

La courageuse maman a réussi à arracher le couteau mais il l’a récupéré – ce qui a poussé la petite fille à implorer : “Ne tue pas mon frère”.

Cook a finalement lâché le garçon et sa mère s’est enfuie avec lui et sa sœur.

Le procureur Anthony Orchard KC a déclaré: “La jeune famille était, sans surprise, terrifiée.

“[Cook] était extrêmement agité, couvert de sang, menaçant et levant les bras en l’air.

“Des membres du public l’ont retenu au sol et ont appelé la police.

“Alors qu’il était retenu au sol, il a dit” avez-vous aimé la façon dont je l’ai tuée là-bas, avez-vous vu la façon dont je l’ai tuée là-bas “.”

La police a forcé l’entrée dans divers appartements du bloc jusqu’à ce qu’ils trouvent Bella frappée.

Elle avait été poignardée 59 fois au total – dont cinq fois sur le côté du cou.

Certains des coups étaient si brutaux que le couteau avait traversé les os de son visage et une pointe de la lame a été découverte dans ses cheveux.

Elle a été soignée sur place mais n’a malheureusement pas pu être sauvée.

Dans une déclaration de la victime, la fille de Bella, Rushena Pineda, a expliqué qu’elle n’avait pas reconnu sa mère après l’avoir vue à la morgue.

Elle a ajouté: “Cela a été le moment le plus joyeux pour notre famille parce que je venais de me fiancer. Puis notre monde s’est effondré.

“Quand ma tante m’a dit qu’elle avait été assassinée, je ne pouvais pas comprendre la situation.

“Quand j’ai compris que c’était elle [in the mortuary]j’ai pensé comment cela pouvait-il arriver à ma mère pourquoi de cette façon?

“J’ai tellement de stress, de culpabilité et de douleur en sachant ce qui est arrivé à maman, toute la douleur qu’elle a dû ressentir allongée par terre toute seule.

« Est-ce qu’elle appelait mon nom ? À quoi devait-elle penser ?

Le tribunal a appris que Cook souffrait de schizophrénie paranoïaque sous-jacente exacerbée par la consommation de cannabis.

Son équipe de santé mentale communautaire n’avait pas pris son état au sérieux, a-t-on dit.

Cook a nié le meurtre mais a admis l’homicide involontaire coupable en raison d’une responsabilité réduite.

Il a été détenu indéfiniment à l’hôpital en vertu de l’article 41 de la loi sur la santé mentale.