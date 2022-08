Un enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital après que 19 personnes ont été coincées dans des montagnes russes en panne pendant 90 minutes

Un ENFANT a été transporté d’urgence à l’hôpital après que 19 personnes aient été coincées dans des montagnes russes en panne pendant 90 minutes.

Les services d’urgence se sont précipités au Southport Pleasureland dans le Merseyside après la panne du trajet.

Un enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital après la panne d’une montagne russe à Southport Pleasureland Crédit : AFP

Merseyside Fire and Rescue s’est rendu sur les lieux vers midi samedi.

L’enfant était inconscient mais respirait lorsque le service d’ambulance est arrivé et a été soigné sur les lieux avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants Alder Hey.

Une nacelle élévatrice a été utilisée pour retirer toutes les personnes coincées dans le trajet, ce qui aurait pris environ 90 minutes.

Les équipes paramédicales de trois ambulances ont procédé à des contrôles de précaution à 19 personnes.

Un porte-parole du Merseyside Fire and Rescue Service a déclaré: “Une réunion multi-agences a eu lieu entre le North West Ambulance Service et le Merseyside Fire and Rescue Service et le Health and Safety Executive a été informé.

“Le trajet doit être isolé et une inspection complète doit être effectuée.”

Les pompiers ont quitté les lieux vers 14h20.